Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Özgül Hanım mı, Kübra Hanım mı, Özcan Bey mi, Nur Hanım mı yoksa Can Bey mi oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bugün belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (27 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINDA HAFTNIN YARIŞMACILARI (23-27 OCAK 2023)

İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları: