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  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi!

27.01.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 27 Ocak Cuma günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de saat 16:00'da yayınlanacak bölümde belli olacak. Programda, Özgül, Kübra, Özcan, Nur ve Can arasından kimin birinci olacağı merak konusu oldu. Kazanan 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Birçok kişi internette "TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusunu araştırıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Özgül Hanım mı, Kübra Hanım mı, Özcan Bey mi, Nur Hanım mı yoksa Can Bey mi oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bugün belli olacak.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (27 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINDA HAFTNIN YARIŞMACILARI (23-27 OCAK 2023)

İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları:

  1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

  2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

  3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

  4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

  5. gün yarışmacısı : Can Bey
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