Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı, kim birinci oldu? 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Özgül Hanım mı, Kübra Hanım mı, Özcan Bey mi, Nur Hanım mı yoksa Can Bey mi oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bugün belli olacak.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek.
Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları:
gün yarışmacısı : Özgül Hanım
gün yarışmacısı : Kübra Hanım
gün yarışmacısı : Özcan Bey
gün yarışmacısı : Nur Hanım