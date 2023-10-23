Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatemeh kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fatemah Behnaz Asghari'nin Instagram hesabı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Fatemah Behnaz Asghari; fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güzelliği ile dikkat çeken Fatemah Behnaz Asghari internette araştırılıyor. Haftanın favorileri arasında yer alan genç yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Fatemah Behnaz Asghari hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FATEMAH KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Fatemeh Behnaz Asghari, İranlı'dır.

Türkiye'de yaşayan Asghari, ülkesi İran'da, 'Eski İran Tarihi' bölümünü bitirmiştir.

Uludağ Üniversitesi'nde tarih yüksek lisansı yapan Yemekteyiz yarışacısı Fatemeh Behnaz Asghari makyajı ile dikkat çekti.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACISI FATEMAH BEHNAZ ASGHARİ'NİN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Zuhal Topal'la Yemektayiz yarışmacısı Fatemeh Behnaz Asghari'nin Instagram kullanıcı adı: @behnaz.asghari18'dir.





