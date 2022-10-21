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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ: HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU? BİRİNCİ BELLİ Mİ?

21.10.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8'in sevilen yarışma programlarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında 5 yarışmacı arasında heyecanı bir rekabet var. "Haftanın kazananı kim olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci belli mi? İşte yanıtı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ: HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU? BİRİNCİ BELLİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz heyecanında yarışmadan kimin birinci çıkacağı seyirciler tarafından takip ediliyordu. 50 Bin TL'yi kazanmak için kıyasıya mücadeleye giren 5 yarışmacı arasından birincinin kim olacağı merakla bekleniyordu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son günü yapılan yemeklerde sonuçlara varılacak. Peki, "Birinci kim oldu?" Haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN GALİBİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi henüz belli olmadı. Yarışmayı kazanan ismi belli olunca sitemizden takip edebilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMASINDA BU HAFTA HANGİ GÜN, KİMLER VARDI?

  1. gün yarışmacısı: Ayfer Hanım

  2. gün yarışmacısı: Emir Bey

  3. gün yarışmacısı: Işıl Hanım

  4. gün yarışmacısı: Emrah Bey

  5. gün yarışmacısı: Serap Hanım

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