ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ: HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU? BİRİNCİ BELLİ Mİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz heyecanında yarışmadan kimin birinci çıkacağı seyirciler tarafından takip ediliyordu. 50 Bin TL'yi kazanmak için kıyasıya mücadeleye giren 5 yarışmacı arasından birincinin kim olacağı merakla bekleniyordu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın son günü yapılan yemeklerde sonuçlara varılacak. Peki, "Birinci kim oldu?" Haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN GALİBİ KİM OLDU?



Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın galibi henüz belli olmadı. Yarışmayı kazanan ismi belli olunca sitemizden takip edebilirsiniz.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMASINDA BU HAFTA HANGİ GÜN, KİMLER VARDI?

