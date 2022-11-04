Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 4 Kasım Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 50 bin TL'nin kazananı kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında 4 Kasım Cuma akşamı haftanın birincisi belli oldu. TV8 ekranlarında haftanın beş günü ekranlara gelen Yemekteyiz programı ilgiyle takip ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı kim? İşte yanıtı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor.

Yemekteyiz programının kazananı belli oldu. 4 Kasım Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Duygu hanım oldu. Duygu hanım 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.



