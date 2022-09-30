Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 30 Eylül 2022 TV Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi!

Zuhal Topal Yemekteyiz programının birincisi günün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 30 Eylül 2022 Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINI KİM KAZANDI? 30 EYLÜL 2022 CUMA

Zuhal Topal Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı henüz belli olmadı.

Zuhal Topal Yemekteyiz'de haftanın birincisi akşam saatlerinde belli olacak. Açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek programıdır. 5 kişilik bir grup her akşam aralarından birinin evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alan kişi büyük ödülün sahibi olur

