Zuhal Topal ve kızı MasterChef jürisini ziyaret etti

Fox Tv'den istediği zammı alamayan Zuhal Topal TV8 ile anlaşmıştı. Davalık olduğu Acun Ilıcalı ile arasını düzelten Topal'ın keyfi yerinde...

Topal son olarak MasterChef stüdyosunu ziyaret etti.

Zuhal Topal, MasterChef Türkiye jürileri ile çektirdiği fotoğraflarını "Lina ve benim en sevdiğimiz program sevgili MasterChef Türkiye ailesini ziyarete geldik. Herkes o kadar sıcak ve sevgi dolu ki; başta şeflerimiz olmak üzere, tüm ekibin samimiyeti, kalitesi bir kez daha neden bu kadar başarılı bir iş olduğunun göstergesi adeta. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz" notu ile paylaştı.





