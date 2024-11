Zuhr-i Ahir namazı nedir, nasıl kılınır? Zuhr-i Ahir namazı kaç rekat?

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Cuma gününde kılınan namazlar, pek çok kişi tarafından ilgiyle araştırılmaktadır. Özellikle Cuma namazının ardından kılınan Zuhr-i Ahir namazı, en çok merak edilenler arasında yer alır. Diyanet İşleri Kurulu, bu namazın kaç rekat olduğunu, ne zaman ve hangi usulle kılınması gerektiğini detaylı bir şekilde açıklamıştır. Bu namaz, manevi anlamda değerli kabul edilir ve Cuma ibadetinin bir parçası olarak uygulanır.

Zuhr-i Ahir namazı nedir?

Zuhr-i Ahir namazı, son öğle namazı olarak bilinen ve cuma namazından sonra kılınan bir namazdır. İslam âlimlerinden bazıları, bir yerleşim yerinde birden fazla mescitte cuma namazı kılındığında ilk kılınan cumanın dışındakilerin sahih olmama ihtimaline binaen, ihtiyaten o günkü öğle namazının kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Bu namaz, cuma namazının bir parçası olmamakla birlikte, ayrı bir ibadet olarak gerçekleştirilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde bu isimle bir namaz kılındığına dair doğrudan bir rivayet bulunmamaktadır.

Zuhr-i Ahir namazı kaç rekat?

Zuhr-i Ahir namazı kaç rekat? diye sorulduğunda, 4 rekat yanıtı verilir. Namaza başlarken Zuhr-i Ahir namazına nasıl niyet edilir? sorusunun yanıtı da aranır.

Zuhr-i Ahir namazı nasıl kılınır?

Zuhr-i Ahir namazına başlarken "Niyet ettim Allah rızası için Zuhr-i Ahir namazını kılmaya" diyerek niyet edilir. Zuhr-i Ahir namazı kılınışı normal öğle veya farz namazındaki gibi kılınır. Her rekatta Fatiha Suresi ve bir sure okunur, ardından rükû ve secdeler yapılır. Aynı şekilde Fatiha Suresi ve bir sure okunduktan sonra rükû ve secdelerle tamamlanır. Dördüncü rekatın sonunda oturup tahiyyat, salli-barik duaları okunur ve selam verilir.

Zuhr-i Ahir namazı farz mıdır?

Zuhr-i Ahir namazı, farz değildir; yani İslam dininde bir zorunluluğu yoktur. Sadece ihtiyati bir uygulama olarak bazı Müslümanlar tarafından kılınır.