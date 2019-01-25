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Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 11:53 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi başkanlık seçimlerinde sonuç belli oldu. Mevcut başkan Arslan yeniden seçildi. Son dakika habere göre, Zühtü Arslan 9 üyenin, rakibi Rıdvan Güleç ise 6 üyenin oyunu aldı.

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle dün toplanan Genel Kurulun öğleden sonra yaptığı toplantılarda da hiçbir üye gerekli çoğunluğu elde edememişti. Bugün yapılacak oylama öncesi adaylardan Kadir Özkaya'nın adaylıktan çekildi. Bugün yapılan Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç'in yarıştığı oylamada, görev süresi 10 Şubat'ta dolacak olan Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi.

AYM BAŞKANLIK SEÇİMİ

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyordu. Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

zühtüarslankimdir

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987’de mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler” alanında, doktorasını da aynı fakültede Anayasa Hukuku alanında yaptı, 2002’de doçent, 2007’de profesör unvanını aldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2001 yılında bir süre çalışan Arslan, 23 Aralık 2010’dan itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü.

2009’da Başkanlığına atandığı Polis Akademisi’nde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler verdi. Ayrıca, 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesi’nde “Hukuk ve Siyaset” dersi verdi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (3 Cilt) adlı kitapları bulunan Arslan’ın, “Constitutional Law of Turkey” başlıklı bir ortak kitabı ve “ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü’ adlı bir derleme eseri bulunuyor.

Anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunan Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçildi.

Arslan, evli ve dört çocuk babası.

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zühtü arslan Anayasa Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
sol çomarlar gene kudurucak
@harun_uludag_1999 çomar görmek istiyorsan önce aynaya sonra da yaladığın soytarılara bak. Senin gibi namusu düşük, karaktersiz, ruhsuz, ufuksuz, beş para etmez varlıklar yüzünden hem İslâm dini hem de türkiye Cumhuriyetinin itibari beş paralık oldu. Utanmadan hâlâ konuşuyorsun.
@harun_uludag_1999 adam değilsin b geleceğin yok ülkede sen düşün daha yaşayacak yıllarım vardı dersin iş işten geçer
Samanlıktan kaldıramadım samanıda Zühtü .. Adalet bitti zühtü .. Ne derlerse o Zühtü ..
ADALET,HUKUK,DEMOKRASİ YOK OLDU!TÜRKİYE ELDEN GİTTİ,BUNU ÖNLEYEBİLDİNİZ Mİ?
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