Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi!

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi gündemiyle dün toplanan Genel Kurulun öğleden sonra yaptığı toplantılarda da hiçbir üye gerekli çoğunluğu elde edememişti. Bugün yapılacak oylama öncesi adaylardan Kadir Özkaya'nın adaylıktan çekildi. Bugün yapılan Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç'in yarıştığı oylamada, görev süresi 10 Şubat'ta dolacak olan Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi.

AYM BAŞKANLIK SEÇİMİ

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyordu. Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1 Ocak 1964’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987’de mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler” alanında, doktorasını da aynı fakültede Anayasa Hukuku alanında yaptı, 2002’de doçent, 2007’de profesör unvanını aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde 2001 yılında bir süre çalışan Arslan, 23 Aralık 2010’dan itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü.