SPOR

Zula espor ekibi hakem arıyor!

ESPOR HABERLERİ  | 08.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Zula resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile espor ekibi için hakem alımlarını başlattığını duyurdu.

Zula espor ekibi hakem arıyor!

Zula resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile espor ekibi için hakem alımlarını başlattığını duyurdu. İşte Zula'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru; Zula’nın gönüllü ordusu Zula Espor Ekibi kayıtları başladı! Siz de Zula’nın hakem kadrosunda yer alarak kendinizi espor sahnesinde geliştirmek ve gönüllü ordumuzda yer almak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Başta Rekabet Turnuvası olmak üzere Zula’nın resmi espor turnuvalarında görev alacak yeni nesil espor görevlilerini aramızda görmek istiyoruz. Başvuruda bulunan oyuncuların herhangi bir turnuva takımında yer almaması başlıca şartlarımız arasında.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Zula Espor ekibine kabul görülen kayıtlara e-posta yoluyla geri dönülecektir. Başvuru formuna yönlendirme aşağıdaki tweette bulabilirsiniz.

Zula-Espor-Ekibi

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Zula hakem alımları

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