ZULA International Cup 2018 Şampiyonu Galatasaray!

Bu sene ilk kez düzenlenen Zula International Cup'ta zafer finalde 1907 Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray Espor'un oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen takımların da yer aldığı Zula International Cup Antalya'da düzenlendi. Final mücadelesinde 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray espor karşı karşıya geldi ve büyük rekabetten 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Galatasaray espor oldu. Bu sonuçların ardından sarı kırmızılı ekip Zula International Cup'ı kazananarak 35,000 dolarlık ödülün sahibi oldu.
Zula International Cup’ın final maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray Espor oluyor! pic.twitter.com/9ux2JYyrql— Zula (@ZulaTurkiye) September 29, 2018
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