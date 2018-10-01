SPOR

ZULA International Cup 2018 Şampiyonu Galatasaray!

ESPOR HABERLERİ  | 01.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

Bu sene ilk kez düzenlenen Zula International Cup'ta zafer, finalde 1907 Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oldu!

ZULA International Cup 2018 Şampiyonu Galatasaray!

Bu sene ilk kez düzenlenen Zula International Cup'ta zafer finalde 1907 Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray Espor'un oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen takımların da yer aldığı Zula International Cup Antalya'da düzenlendi. Final mücadelesinde 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray espor karşı karşıya geldi ve büyük rekabetten 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf Galatasaray espor oldu. Bu sonuçların ardından sarı kırmızılı ekip Zula International Cup'ı kazananarak 35,000 dolarlık ödülün sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Zula Zula International Galatasaray espor 1907fenerbahçe

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