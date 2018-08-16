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Zula Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak!

ESPOR HABERLERİ  | 16.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

Zula Süper Lig'in 2. Haftasını geride bıraktık ve bu hafta ile birlikte derbi heyecanı da oyuna yansıyacak!

Zula Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak!

Zula Süper Lig'in 2. Haftasını geride bıraktık ve bu hafta ile birlikte derbi heyecanı da oyuna yansıyacak! 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımlarının karşı karşıya geleceği 3. haftada ayrıca birçok zorlu ve çekişmeli mücadele, Zula severleri bekliyor. Puan tablosunun şekillenmesinde büyük bir önem taşıyacak olan haftaya 1907 Fenerbahçe takımı liderlik koltuğunda giriyor. Galatasaray Espor ise 8 puanla 2. sırada yer alırken iki takımın yapacağı mücadele zirve mücadelesini yakından ilgilendirecek.
Derbi heyecanı ise 19 Ağustos Pazar günü 21:00’de ekranlarınızda olacak!

Derbi

3.Haftanın Maç programı ise şu şekilde;

18 Ağustos Cumartesi, 19:00 Galatasaray Espor vs ICE Esports Club
18 Ağustos Cumartesi, 20:00 Mod-Z Esports vs 1907 Fenerbahçe
18 Ağustos Cumartesi, 21:00 Vengeance vs Oyun Hizmetleri
18 Ağustos Cumartesi, 22:00 Outlaw Esports vs Gamers of Future

19 Ağustos Pazar, 19:00 Vengeance vs Outlaw Esports
19 Ağustos Pazar, 20:00 Gamers of Future vs Mod-Z Esports
19 Ağustos Pazar, 21:00 1907 Fenerbahçe vs Galatasaray Espor
19 Ağustos Pazar, 22:00 Oyun Hizmetleri vs ICE Esports Club


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Zula zulasüperlig

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