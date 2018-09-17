Zula Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Zula Süper Lig'de lig aşamasının şampiyonu Galasataray espor oldu. 7 haftalık zorlu bir lig maratonu sonuncunda Zula Süper Lig'in şampiyonu namağlup bir şekilde kapatan Galatasaray espor oldu. Haftalardır Zula Süper Lig'de zirvede yer alan 1907 Fenerbahçe'yi bu hafta sonu oynanan mücadelede 2-0'la geçen Galatasaray espor zirveyi devralmıştı. Ligin son gününde Gamers of Future ekibiyle karşılaşan Galatasaray espor rakibini 2-0 ile geçerek şampiyon olmayı başardı.

ZULA SÜPER LİG’DE LİG AŞAMASININ ŞAMPİYONU GALATASARAY ESPOR!



7 haftalık zorlu lig maratonu sonunda ZSL’nin lig şampiyonu, namağlup unvanla Galatasaray oldu!



23 Eylül Pazar günü gerçekleşecek büyük finalde ise Zula Süper Lig 1. sezonunun şampiyon takımı belli olacak! pic.twitter.com/zdoF8vHFBn — Zula (@ZulaTurkiye) September 16, 2018





