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Zula Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

ESPOR HABERLERİ  | 17.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Zula Süper Lig'de lig aşamasının şampiyonu Galasataray espor oldu!

Zula Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Zula Süper Lig'de lig aşamasının şampiyonu Galasataray espor oldu. 7 haftalık zorlu bir lig maratonu sonuncunda Zula Süper Lig'in şampiyonu namağlup bir şekilde kapatan Galatasaray espor oldu. Haftalardır Zula Süper Lig'de zirvede yer alan 1907 Fenerbahçe'yi bu hafta sonu oynanan mücadelede 2-0'la geçen Galatasaray espor zirveyi devralmıştı. Ligin son gününde Gamers of Future ekibiyle karşılaşan Galatasaray espor rakibini 2-0 ile geçerek şampiyon olmayı başardı.

zula süper lig

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Anahtar Kelimeler:
eSpor Zula Süper Lig Galatasaray espor

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Elbette şampiyon Galatasaray
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