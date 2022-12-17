Züleyha kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Züleyha Ortak'ın hayatı!

Züleyha Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Züleyha kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Züleyha Ortak hakkında merak edilenler...

ZÜLEYHA KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987 yılındsa İstanbul'da doğdu. Hem şarkıcı hem de program sunuculuğu yapan Züleyha Ortak,Ağustos 2015 tarihinden Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de ekrana gelen İyi Fikir programını sunmuştur.

Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okumuştur. Bu esnada, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ZÜLEYHA ORTAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Züleyha Ortak İstanbulludur.

ZÜLEYHA ORTAK ALBÜMLERİ NELERDİR?

Züleyha Ortak albümleri:

Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (2010)

Benden - (2012)

