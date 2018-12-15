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Züleyha öğretmen evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Öncüpınar Ortaokulu'nda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Züleyha Erkal (24), evinde ölü bulundu.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Öncüpınar Ortaokulu'nda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Züleyha Erkal (24), evinde ölü bulundu.
Ekrem Çetin Mahallesi'nde yalnız yaşayan öğretmen Züleyha Erkal, kurs için okula gitmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları, sabah saatlerinde Erkal'ın evine giderek kapıyı defalarca çaldı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine öğretmenin arkadaşları polise haber verdi. Mahalleye gelen polis, itfaiyenin yardımıyla girdiği evde genç öğretmeni yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Züleyha Erkal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkal'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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