Züleyha Ortak kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Züleyha Ortak'ın şarkıları

Züleyha Ortak 27 Şubat 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak internette araştırılıyor. İşte, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in 2. Sayfa'da konuk ettiği Züleyha Ortak'ın hakkında merak edilenler...

ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züleyha Ortak, 1987 yılındsa İstanbul'da doğdu. Hem şarkıcı hem de program sunuculuğu yapan Züleyha Ortak,Ağustos 2015 tarihinden Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de ekrana gelen İyi Fikir programını sunmuştur.

Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okumuştur. Bu esnada, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

2. SAYFA PROGRAMININ KONUĞU ZÜLEYHA ORTAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Züleyha Ortak İstanbulludur.

ZÜLEYHA ORTAK ALBÜMLERİ NELERDİR?

Züleyha Ortak albümleri:

Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (2010)

Benden - (2012)

