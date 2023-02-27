Züleyha Ortak ünlü popçuya isyan etti! 'Deprem bölgesine gelmeyerek iki kişinin hakkını yedi'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden birkaç gün sonra Hatay'da iki büyük deprem oldu. Depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken bazı ünlü isimler afet bölgelerine yardıma gitmeye başladılar. Züleyha Ortak ünlü bir popçu yüzünden yaşanan mağduriyeti açıkladı. 'Ben de geliyorum dedi, uçağa çok az süre kala vazgeçti' diyerek o isme isyan etti.

Deprem bölgesine ünlü isimleri götüren Şarkıcı Züleyha 2. Sayfa programına konuk oldu. Züleyha bir popçu yüzünden yaşanan mağduriyeti anlattı: 'Ben de geliyorum’ dedi, uçağa çok az süre kala vazgeçti. Gece yarısı gelemiyoruz diye mesaj attı. Bölgeye gidecek iki kişinin hakkını yedi' sözleriyle ünlü popçuya ateş püskürdü.

'ONA BUNA AHKAM KESİYOR'

Şarkıcı Züleyha sözlerine şöyle devam etti; ''Sorsanız tonla yardım yapıyor! Deprem bölgesine bende geleceğim, beni de listeye ekleyin. İnsanlara moral olmak istiyorum diyor. Deprem bölgesine gidecek iki kişinin hakkına giriyor. Birde uçağa 2-3 saat kala 'Ben gelemeyeceğim diyor' Sonra sosyal medyada ona buna ahkam kesiyor. Bırakın bu ayakları. Yeter depremzedelerden prim kastığınız.''

