Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Zülfü Livaneli'nin CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğunu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini iddia etmişti.

Dilipak, "Livaneli, Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor" demişti.

Söz konusu iddiaya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Livaneli, "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçek dışı" dedi.

Livaneli, "Yıllardır aktif siyaset dışındayım. O defteri çoktan kapattım. Buna rağmen zorla siyasete sürüklemeye çalışıyorlar. Beni kitaplarım ve müziğimle rahat bırakın. Yokum ben yokum, yokum. Daha nasıl anlatayım" ifadelerini kullandı.



