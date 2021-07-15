HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Açıklama geldi

Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Açıklama geldi

15.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen sanatçı Zülfü Livaneli, "Beni kitaplarım ve müziğimle rahat bırakın. Yokum ben yokum, yokum. Daha nasıl anlatayım" dedi.

Zülfü Livaneli cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Zülfü Livaneli'nin CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğunu Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini iddia etmişti.

Dilipak, "Livaneli, Millet İttifakı’nın ortak adayı olmak istediği için, Kılıçdaroğlu’nun da bilgisi dahilinde bazı temaslarda bulunuyor" demişti.

Söz konusu iddiaya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Livaneli, "İstemiyorum. Böyle bir şey yok. Yazılanlar gerçek dışı" dedi.

Livaneli, "Yıllardır aktif siyaset dışındayım. O defteri çoktan kapattım. Buna rağmen zorla siyasete sürüklemeye çalışıyorlar. Beni kitaplarım ve müziğimle rahat bırakın. Yokum ben yokum, yokum. Daha nasıl anlatayım" ifadelerini kullandı.

lıvaneli

Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye 'Ecevit' tepkisi!Devlet Bahçeli'den Zülfü Livaneli'ye 'Ecevit' tepkisi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'deki felakette ölü sayısı yükseldiRize'deki felakette ölü sayısı yükseldi
PARTNERNil bebek dünyaya geldiNil bebek dünyaya geldi
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajıKılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Anahtar Kelimeler:
seçim Zülfü Livaneli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Sütyensiz transparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Rize'de sel kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Afrin'deki PKK vahşetinde yeni gelişme! Sayı artıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.