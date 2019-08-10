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Zülfü Livaneli Datça'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

SANATÇI Zülfü Livaneli, Muğla'nın Datça ilçesinde  verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- SANATÇI Zülfü Livaneli, Muğla'nın Datça ilçesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve opera sanatçıları Zeynep Halvaşi, Tevfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ile 48 kişilik filarmoni orkestrasının eşlik ettiği Livaneli, 3 saat boyunca şarkılarını seslendirdi.

Sahneye çıkışında tiyatroyu dolduran binlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlanan Livaneli, Datça'ya ilk kez geldiğini söyledi. Yıllardır konserlere çıkmadığını ifade eden Livaneli, "Kitap yazıyor, kitaplarımla ilgili seyahatler yapıyorum. Tevfik Rodos bir gün geldi beni ikna etti. Rengim Gökmen Hoca'nın olacağını da söyledi. Rengim Hoca deyince akan sular duruyor. Türkiye'nin ve dünyanın büyük orkestra şeflerinden biridir kendisi. Onun oluşturduğu muhteşem müzisyenler ve solistler ile yıllar sonra yeniden karşınızdayım. Benim eserlerim dünyanın birçok ülkesinde, Berlin Filarmoni, Londra ve Moskova Senfoni gibi orkestralarda çalındı ama en çok keyfi ben, bu arkadaşlarım çaldığı zaman alıyordum. Çünkü hem teknik olarak çok üstünler, hem de gönül telleri bizden" diye konuştu.

'YOLUMUZ ATATÜRK'ÜN YOLUDUR'

Türkiye'de birçok senfoni ve filarmoni orkestrasının bulunduğunu belirten Livaneli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu orkestraların oluşması kolay değil. Türkiye'de filarmoni orkestralarımız, bestecilerimiz, sayıları binlerle ifade edilecek muhteşem müzisyenlerimiz ve muhteşem eserlerimiz var. Bütün bunları bir kişiye borçluyuz. Çünkü bugün buradaki müzisyenlerin yetişmesi için hepsini topladığınız zaman en az toplam 500- 600 yılık bir eğitim var. Diğerlerini de düşünün. Bütün bunları yaratan büyük dehasıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her zaman minnet duyuyoruz, minnet duymak zorundayız. Yolumuz, ışığımız onun gösterdiği yoldur. Yalnız bizim için değil, dünya için de onun gösterdiği yol, dünyayı da kurtaracak olan yoldur."

Livaneli, 'Merhaba' isimli şarkısıyla başladığı konserinde, zaman zaman mikrofonu opera sanatçılarına bıraktı. Şarkı aralarında ise anılarını anlattı.

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