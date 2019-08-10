Zülfü Livaneli Datça'da konser verdi

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- SANATÇI Zülfü Livaneli, Muğla'nın Datça ilçesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve opera sanatçıları Zeynep Halvaşi, Tevfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ile 48 kişilik filarmoni orkestrasının eşlik ettiği Livaneli, 3 saat boyunca şarkılarını seslendirdi.

Sahneye çıkışında tiyatroyu dolduran binlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlanan Livaneli, Datça'ya ilk kez geldiğini söyledi. Yıllardır konserlere çıkmadığını ifade eden Livaneli, "Kitap yazıyor, kitaplarımla ilgili seyahatler yapıyorum. Tevfik Rodos bir gün geldi beni ikna etti. Rengim Gökmen Hoca'nın olacağını da söyledi. Rengim Hoca deyince akan sular duruyor. Türkiye'nin ve dünyanın büyük orkestra şeflerinden biridir kendisi. Onun oluşturduğu muhteşem müzisyenler ve solistler ile yıllar sonra yeniden karşınızdayım. Benim eserlerim dünyanın birçok ülkesinde, Berlin Filarmoni, Londra ve Moskova Senfoni gibi orkestralarda çalındı ama en çok keyfi ben, bu arkadaşlarım çaldığı zaman alıyordum. Çünkü hem teknik olarak çok üstünler, hem de gönül telleri bizden" diye konuştu.