HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zülfü Livaneli'den yıllar sonra Deniz Baykal açıklaması: Kırıldım

Zülfü Livaneli'den yıllar sonra Deniz Baykal açıklaması: Kırıldım

29.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Zülfü Livaneli, hayatında en zorlandığı dönemin 1994'teki yerel seçimler olduğunu dile getirdi ve Deniz Baykal'a kırıldığını söyledi.

Zülfü Livaneli'den yıllar sonra Deniz Baykal açıklaması: Kırıldım

Zülfü Livaneli, Armağan Çağlayan’ın ‘Gör Beni’ adlı programına konuk oldu. ‘Bu kadar badire içinde hayatınızın en zor dönemi hangisiydi?’ sorusuna Livaneli hayatında çok zor dönemler olduğunu belirterek, “Mesela bunlarda bir tanesi 12 Mart'tan sonraki hapishane günlerimiz. O dönemde çok şiddetli uygulamalar vardı. Bizi; Uğur Mumcu, Altan Öyle, Erdal Öz uydurma suçlarla askeri hapishanelere attılar filan ama... Sürgün zordu, vatan hasreti ile yaşamak... Fakat en zor dönemim kesin olarak söyleyebilirim, bunlardan daha zor olan dönem, beni 1994'te mecburen bir büyükşehir belediye adayı yaptılar. O dönem benim ve ailemin hayatındaki en zor dönemdi” şeklinde yanıt verdi.

"EN ÇOK OYU ALAN AÇIK ARA BİZDİK"

Çağlayan, o seçimlerle Türkiye'nin kaderinin değiştiğini söyleyince ise Zülfü Livaneli, “Yine kazanamazlardı, o dönem 3 sol parti var; bunların en çok oy alanı açık ara bizdik. Ama diğer iki sosyal demokrat parti DSP ve CHP o zaman bütün güçlerini benim oylarımı bölmeye adadılar. Ve böldüler dolayısıyla biz yüzde 36 oy aldık sosyal demokratlar olarak. Ancak yüzde 25 alan Refah Partisi'ne verildi. Ankara'da da öyle oldu birkaç yüz oyla gitti Melih Gökçek'e” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN MÜCADELELERİNİ BANA KARŞI YAPTILAR”

“Bunların hiçbiri olmayabilirdi” diyen Livaneli, devamında şöyle konuştu:

“O zaman sayın Ecevit, sayın Baykal'a çok rica ettim; ortak aday gibi olayım diye. Bu ölüm kalım savaşına, Türkiye'nin rejimi ile ilgili bir konuya dönüşüyor diye. Hiç öyle söylememiş gibi ikisi de bütün mücadelelerini bana karşı yaptılar.”

"BİR ANDA İNSANLARIN DİŞLERİNİN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Zülfü Livaneli, Armağan Çağlayan’ın ‘Kırgın mısınız?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Kırılıyorsun o zaman tabi... Yakın dostum bildiğim insanlar, gazeteyi bir açıyorum neler neler yazıyorlar. Politikacı olmadığım için politik kavganın sertliğini bilmiyordum ben. Hep de sanatımla sevilen bir insan oldum. Güzel ilişkilerimiz vardı, bir anda insanların dişlerinin çıktığını gördüm, politika olunca. O zaman ben politikayı içeriden görme imkanı buldum ilk defa. Ve Türkiye gibi ülkelerde siyaset en sonunda rantı paylaşmaya gittiği için o korkunç bir kavga haline dönüşüyor.”

Livaneli, bazı arkadaşlarının demokrasiyi getirmek için AK Parti'ye destek olduklarını ancak onların yanıldıklarını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldüBeren Saat dişlerini yaptırdı! Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Balon balığı tebliği değişiyor! Eski uygulama geri geliyorBalon balığı tebliği değişiyor! Eski uygulama geri geliyor
Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli Deniz Baykal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.