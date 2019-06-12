"Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat" konseri

"Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat" projesinin farklılığından bahseden Livaneli, "Hem senfonik eserler hem şarkılar icra edilecek. Ben de bu şarkıların yazılış hikayelerini anlatacağım. Çünkü benim hayatım bir yandan da Türkiye'nin son yarım yüzyılı. Bunun içinde Yaşar Kemal, Uğur Mumcu, Abidin Dino, Nazım Hikmetler var." dedi.

Zülfü Livaneli, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir birbirine benzediği düşüncesiyle konser vermediğini söyledi.

Konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecek.

Livaneli, Kerki-Solfej'in tarafından Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak.

İSTANBUL (AA) - Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile orkestra şefi Rengim Gökmen, "Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat" konserinde aynı sahnede buluşacak.

- Nazım Hikmet'in "Şeyh Bedrettin Destanı" eserinin prömiyeri yapılacak

Livaneli, dinleyicilerin müzikalite, anlam ve görsel açıdan çok ilginç bir gece yaşayacaklarına işaret ederek, "Her şarkının bir hikayesi var. Hiçbir şarkı durup dururken melodi olsun diye ortaya çıkmadı. Eğer yetiştirebilirsek, daha önce hiç icra edilmemiş, Nazım Hikmet'in 'Şeyh Bedrettin Destanı' bestemi de ilk kez sunacağız." ifadelerini kullandı.

Rengim Gökmen de Zülfü Livaneli'nin müzikleri, söylemleri ve duruşuyla uzun yıllardır herkesin zihninde farklı bir yer edindiğini dile getirdi.

Etkinliğin birçok disiplini içinde barındırdığına değinen Gökmen, "Müzikler eşliğinde bir tarih anlatılacak, ben öyle hayal ediyorum. Ülkemizin, belki de dünyanın yakın geçmişinden muazzam bir perspektif, yaklaşık iki saat içerisinde izleyiciye zevkli sanatsal anlar yaşatarak sunulacak." diye konuştu.

Toplantıya ayrıca, solistler Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos, eserlerin orkestra düzenlemelerini yapan Oğuzhan Balcı, Kerki-Solfej'den Turgut Kerki, konserin görsel düzenlemelerini yapan Yiğit Arslan da katıldı.

