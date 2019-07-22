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Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli’nin sahnesine ünlüler akın etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli’nin sahnesine ünlüler akın etti. Bir anda sahneye çıkan ünlü sanatçı Sıla ise Livaneli ile düet yaptı.
Ünlü orkestra şefimiz Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli İle Sevdalım Hayat, Bodrum Antik Tiyatro’da seyircisiyle buluştu. Antik Tiyatro’yu hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı.
Bodrum’daki sanatseverler, Sevdalım Hayat’a büyük ilgi gösterdi. Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler Antik Tiyatro’yu saatler öncesinden doldurdu. Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibini dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sıla Gençoğlu, Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade, Deniz Çakır, Mahsun Kırmızıgül -Ece Binay, Nur Fettahoğlu, Kubat, Cem-Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Ayşegül Dinçkök, Türkan Sabancı, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Çavuşoğlu, Ayşe Boyner Livaneli gibi bir çok ünlü isim izleyenler arasında yerini aldı.

Sıla dayanamayıp sahneye çıktı
Zülfü Livaneli’nin 50. Sanat Yılı albümünde de yer alan isimlerde biri olan Sıla da Bodrum’da Livaneli’yi dinlemeye gelenler arasındaydı. Konuklar arasında bulunan Sıla, ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor’ şarkısında sahneye çıkarak Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibiyle düet yaptı. Livaneli, Sıla ve Sevdalım Hayat ekibi düetleriyle Antik Tiyatro’yu dolduran dinleyicilerden büyük tezahürat ve alkış aldı.

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti

Zülfü Livaneli konserine ünlüler akın etti
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