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Zülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) 20'nci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İzmir'de konser veren sanatçı Zülfü Livaneli,  tedavi süreci tamamlanmış çocuklarla birlikte sahnede şarkı söyledi.

Zülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söyledi

İZMİR, (DHA)- LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) 20'nci kuruluş yıl dönümünü nedeniyle İzmir'de konser veren sanatçı Zülfü Livaneli, tedavi süreci tamamlanmış çocuklarla birlikte sahnede şarkı söyledi.
İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde LÖSEV'in 20'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Rengim Gökmen şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatçı Zülfü Livaneli konser verdi. Livaneli'ye, lösemi tedavi sürecini tamamlamış çocuklardan oluşan LÖSEV Çocuk Korosu da eşlik etti. Zorlu mücadelelerini zaferle tamamlayan çocuklar, tedavisi devam eden çocuklara şarkıylarıyla moral verdi.

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Zülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söylediZülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söylediZülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söylediZülfü Livaneli, lösemili çocuklar için şarkı söyledi

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