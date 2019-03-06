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Zülfü Livaneli'nin kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

İZMİR'de hayatını kaybeden sanatçı Zülfü Livaneli'nin kız kardeşi Seyhan Livaneli (68), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Zülfü Livaneli'nin kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de hayatını kaybeden sanatçı Zülfü Livaneli'nin kız kardeşi Seyhan Livaneli (68), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği ameliyat sonrası emboli nedeniyle hayatını kaybeden Seyhan Livaneli için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçı Zülfü Livaneli, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP'nin İzmir milletvekilleri Kani Beko ve Bedri Serter, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe belediye başkanları da katıldı. Zülfü Livaneli gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel kız kardeşini kaybettiğini belirterek, "Benim küçüğüm. Doğumunu hatırladığınız bir insanı kaybetmek çok acı oluyor. Beklenmedik bir şey oldu. Büyük bir çaresizlik. Bütün aile burada. Her yerden Ankara'dan, İstanbul'dan gelen dostlar sağ olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Diyecek bir laf yok" dedi.
Seyhan Livaneli'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urla Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Zülfü Livaneli'nin kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

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