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"Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: - (Trump'ın Golan Tepeleri kararı) Adam sanki kendi kesesinden harcıyor. Bunların hepsine karşı çıkıyoruz. Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasına ilişkin, "Adam kendi kesesinden harcıyor sanki. Bunların hepsine karşı çıkıyoruz. Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor." dedi.

Arınç, Şanlıurfa'da, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Daha sonra Ceylanpınar Caddesindeki AK Parti Seçim Bürosuna geçen Arınç, burada vatandaşlara hitap etti.

Arınç, kendilerinden görünen, davalarına yıllarca hizmet eden bazı kişilerin AK Parti'yi yıkmak için CHP veya HDP'yle bir araya gelmesinin ahlaki ve doğru olmadığını söyledi.

Çözüm süreci döneminde terörün son bulması amacıyla kendilerinin büyük çaba sarf ettiğini belirten Arınç, ancak terör örgütü ve "emrindeki partinin" çözüm sürecini bozduğunu ifade etti.

Çözüm sürecinin ardından hendekler kazıldığını anımsatan Arınç, şöyle devam etti:

"Şehirler, binalar yıkıldı, perişan oldu. Burada bizim bir kabahatimiz yok, devlete isyan etmiş, silah çekmiş, silah ve bombayı bir tarafta istiflemiş, o dönemde en modern silahları, bombaları getirmiş evlerin, sokakların içeresine yerleştirmişler. İnsanlarımız öldü, polisimiz, askerimiz şehit oldu. Bunları yapan örgütle mücadelemiz devam ediyor, edecek ve etmeli. Çünkü terör bitmedikçe, halkımıza silah çekenlere karşı onların can ve mal güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir."

Arınç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına da tepki göstererek, "Şimdi İslam toprakları olan Golan Tepelerini ve Batı Şeria'yı İsrail'e verecekmiş. Adam sanki kendi kesesinden harcıyor. Bunların hepsine karşı çıkıyoruz. Zulme karşı Türkiye'nin sesi yükseliyor. Sesini yükselten insan kim? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Onun ayağını kaydırırlarsa, onun gücünü azaltırlarsa bilesiniz ki ümmetin sesi kısılır, sahipsiz kalırız. Mazlumların sahipsiz kalmaması lazım." diye konuştu.

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