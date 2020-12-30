Zultanit (sultan) taşı nedir? Değeri, özellikleri ve faydaları nelerdir?

Osmanlı Dönemi’nden bugüne kadar madencilik ve mücevherat alanında kullanılan Zultanit taşı dünyadaki en değerli kaynaklar arasında yer alır. Zultanit taşı faydası bakımından pek fazla bilinmez. Oysaki bu madenin insanın bedenine ve zihnine yönelik pek çok faydası bulunur. Zultanit taşının nelere iyi geldiğini anlamak için onu daha yakından tanımak gerekir.

Zultanit Diğer Adıyla Sultan Taşı Nedir?

Bu taş madencilik alanında değerli bir kaynak olarak görülür ve diaspor olarak bilinir. Türkiye’de Muğla’nın Milas ilçesinden çıkarılan taş dünya ticaretinde de önemli bir yere sahiptir. Zultanit taşının 19. yüzyıldan bu yana mücevher olarak kullanılması özellikle yüzeyinin çok parlak olmasından kaynaklanır. Son yıllarda bir hayli popüler olan Zultanit taşı özelliği ve anlamı itibarıyla pek çok kişi tarafından merak edilir.

Zultanit Taşının Özellikleri Nelerdir?

Zultanit taşının en dikkat çeken özelliklerinden birisi ışığa göre renk değiştirmesi olur. Normalde yarı şeffaf görünüme sahip olan taş yüzeyine vuran ışığa göre farklı renklere bürünür. Güneş ışığının altında daha çok eflatun ve pembenin tonları ortaya koyar. Yapay ışığın altında ise beyaz ve yeşilin farklı tonları yansır. Bu tonların dışında bulunulan ortama göre kızıl, kahve ve sarı gibi renkler görülebilir. Zultanit taşı renk değişimi sebebiyle en çok beğenilen ve tercih edilen aksesuarlar arasında yer alır. Bunun dışında Zultanit taşının özellikleri hakkında şunlar söylenebilir: