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Zultanit (sultan) taşı nedir? Değeri, özellikleri ve faydaları nelerdir?

30.12.2020 14:35 | Son Güncelleme:
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Zultanit (sultan) taşı nedir? Değeri, özellikleri ve faydaları nelerdir?

Zultanit taşı madencilik alanında önemli görülen güçlü ve değerli bir kaynak olarak kabul edilir. Peki gerçek Zultanit taşı nasıl anlaşılır? Bu taşın diğerlerinden ayıran yanları, özellikleri ve faydaları nelerdir? Zultanit veya diğer adıyla Sultan olarak adlandırılan bu değerli maden hakkınızda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Osmanlı Dönemi’nden bugüne kadar madencilik ve mücevherat alanında kullanılan Zultanit taşı dünyadaki en değerli kaynaklar arasında yer alır. Zultanit taşı faydası bakımından pek fazla bilinmez. Oysaki bu madenin insanın bedenine ve zihnine yönelik pek çok faydası bulunur. Zultanit taşının nelere iyi geldiğini anlamak için onu daha yakından tanımak gerekir.

Zultanit Diğer Adıyla Sultan Taşı Nedir?

Bu taş madencilik alanında değerli bir kaynak olarak görülür ve diaspor olarak bilinir. Türkiye’de Muğla’nın Milas ilçesinden çıkarılan taş dünya ticaretinde de önemli bir yere sahiptir. Zultanit taşının 19. yüzyıldan bu yana mücevher olarak kullanılması özellikle yüzeyinin çok parlak olmasından kaynaklanır. Son yıllarda bir hayli popüler olan Zultanit taşı özelliği ve anlamı itibarıyla pek çok kişi tarafından merak edilir.

Zultanit Taşının Özellikleri Nelerdir?

Zultanit taşının en dikkat çeken özelliklerinden birisi ışığa göre renk değiştirmesi olur. Normalde yarı şeffaf görünüme sahip olan taş yüzeyine vuran ışığa göre farklı renklere bürünür. Güneş ışığının altında daha çok eflatun ve pembenin tonları ortaya koyar. Yapay ışığın altında ise beyaz ve yeşilin farklı tonları yansır. Bu tonların dışında bulunulan ortama göre kızıl, kahve ve sarı gibi renkler görülebilir. Zultanit taşı renk değişimi sebebiyle en çok beğenilen ve tercih edilen aksesuarlar arasında yer alır. Bunun dışında Zultanit taşının özellikleri hakkında şunlar söylenebilir:

  • Zultanit 6,5 ile 7 oranında bir sertliğe sahiptir.
  • Yüksek dayanıklılık gücü gösterir.
  • Zultanit taşının farklı kesim şekilleri bulunur. Bunlar arpa kesim, kedi gözü, yuvarlak, küre ve damla olarak çeşitlenir.
  • 2.türdeki saydam taşlar kategorisinde yer alır.
  • Mücevher, aksesuar, tesbih ve takı yapımında kullanılabilir.
  • Tesbihlerin yapımında kullanılan Zultanit taşı renk anlamı bakımından sürekli değiştiği için bazı bölgelerde bukalemun adıyla birlikte satılır.
  • Sultan taşının yüzeyinde görülen ışık hüzmesi aynı doğrultuda hiç kesintiye uğramadan ilerler.
  • Alüminyum bazlı bir kaynaktır.
  • Özgül ağırlığı 5,39 olarak belirlenir.
  • Kaynağından nazik çıkarılan değerli taşlar hiç işlem görmeden kullanılabilir.

Zultanit Taşının Faydaları Arasında Neler Bulunur?

Zultanit taşının dünya çapında bu kadar değerli ve önemli bir kaynak olarak kabul edilmesi sadece parlaklığından ve estetik görünümünden kaynaklanmaz. Bu nadide taşın özellikle insan psikolojisine dair pek çok faydası bulunur. Aşağıdaki bilgilerde Sultan taşının sağladığı yararlardan birkaçını görebilirsiniz:

  • İnsanın üzerindeki negatif enerjiyi uzaklaştırır.
  • Kişiye motivasyon verir.
  • İnsanların arasındaki iletişimi kuvvetlendirir.
  • İnsanın kendisine olan güvenini artırır ve cesaret verir.
  • Nazara karşı korur.
  • Zihin açıklığı sağlar, zihni kuvvetlendirir.
  • Gerginliği alır ve bedeni rahatlatır.
  • İnsanın hayata daha pozitif ve olumlu çerçeveden bakmasını sağlar.

Zultanit Taşın Gerçek Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Gerçek Zultanit taşı nasıl anlaşılır? Bu soruya cevap bulmak için tek bir yöntem kullanılır. Sultan taşı GIA yani Değerli Taşlar Enstitüsü tarafından 2.tür saydam taşlar ile aynı değerde görülür. Bu da Sultan taşının içerisinde yer alan partikül kristallerinin çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu anlamına gelir. Böyle bir taşın gerçek olup olmadığını anlamak için partiküllere 10 kata kadar yakınlaştıran büyüteç ile bakmak gerekir. Ancak bu şekilde kristal taneleri görülebilir. Eğer satın almış olduğunuz bir takı veya tesbihin içerisindeki taneleri gözle görebiliyorsanız bu o ürünün gerçek Zultanit taşından yapılmadığını gösterir. Piyasada Zultanit taşından yapıldığı söylenerek satılan sahte eşyalar bulunabilir. Bunların sahte oldukları çok çabuk anlaşılır. Ancak bunun dışında laboratuvar ortamında hazırlanarak piyasaya sunulan ürünler vardır. Bunlar orjinaldir yani sahte olarak değerlendirilemez. Ama gerçek Sultan taşı kadar değerli ve parlak olamaz. Laboratuvarda minerallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan taşlar gerçeğine göre daha düşük fiyatlara satılır. Doğal madenlerden çıkarılarak işlenen Zultanit taşları pırlantalar kadar değerli ve pahalı olur. Bu yüzden bir taşın gerçek olup olmadığı fiyatından da anlaşılabilir. Zultanit taşlar için ortak bir fiyat söylemek doğru olmaz. Çünkü doğal ve kaliteli taşlar işçilikle birleştiğinde ortaya farklı fiyatlandırmalar çıkabilir.

Zultanit Taşının Oluşum Hikayesi Nedir?

Madeni taşların hiçbirisi kısa sürede meydana gelmez. Doğal taşlar milyonlarca yıl süren çok uzun zaman dilimlerinde oluşur. Zultanit taşı yeryüzünde farklı zamanlarda meydana gelen reaksiyonlar ve kimyasal etkilerin sonucu olarak ortaya çıkar. Bu uzun oluşum sürecinde taşın içi manyetik enerji ile dolarak son halini alır. Bu taşın keşfedilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan öncesine dayanır. O zamanlar madenciler ve kazıcılar tarafından çıkarılan Zultanit taşı daha çok kişisel amaçlar doğrultusunda kullanılır. Günümüze baktığımız zaman bu taşın en çok Türkiye ve Rusya topraklarından çıkarıldığı görülür. Rusya’da Ural Dağları çevresinden çıkarılan taşlar Alexandrite adını taşır. Türkiye’de ise bu taşın 2005 yıllarında Zultanite şeklinde markalaştığı görülür. Hatta Amerika’nın pek çok eyaletinde bu markayı görmek mümkündür. Zultanite taşının ismi Milas’taki madenlerin sahibi Murat Akgün tarafından konur. Akgün bu isim Osmanlı’yı yöneten 36 padişaha ithafen özel olarak seçtiğini belirtir.


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