İSTANBUL (AA) - ABD'li şarkıcı Della Miles, Avrupa Turnesi kapsamında Almanya'da verdiği konser sırasında, "Bir kaç konser bir Filistin değil. Çok da önemsemiyorum açıkçası. Sadece bilet satın alanların mağduriyetleri beni üzüyor. Benim adım Della Miles. Hayatımın bundan sonraki diliminde şahit olduğum haksızlıklar ve zulüm karşısında sessiz kalmayı düşünmüyorum." dedi.

Oberhausen Ebertbad Venue'da sahne alan şarkıcı, konser sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye'de mükemmel karşılandım ve harika bir yer olduğunu düşünüyorum. Herkes hayatında bir kez bile olsa Bodrum'un muhteşem denizine girmeli, Hasankeyf'in ya da Ürgüp'ün büyülü atmosferini görmeli, Türk kahvesinin tadına bakıp Türk misafirperverliği ile tanışmalı. Bana güvenin. Türkiye mükemmel bir ülke.'' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Nil Burak'ın söylediği ''Yalnızım Ben'' şarkısını da seslendiren Miles, yaklaşık 2 saat süren konserini "Jealousy" adlı şarkıyla sonlandırdı.

Miles, konser sonrası Alman gazetecilerle bir araya gelerek, Filistin ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine açıklamalarda bulundu.