Zumba ile kilolarınıza veda edin

Zumba nedir? Zumbanın vücuda katkıları nelerdir? Zumba yaparken hangi müzikler kullanılmalıdır? Tüm bu soruları ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz. Zumba nedir? Nasıl yapılır? Zumba dansı, 1990'larda dansçı ve koreograf Alberto Beto Perez tarafından Kolombiya'da ortaya çıkarılan, Latin esintili bir dans programı olup dünya çapındaki en yaygın dans fitness programıdır. Zumba fitness, dans ve aerobik figürleri içermektedir. Zumba nabız aralıklarında yaptırılan ve yağ yakımını sağlayan belli yaş gruplarına göre düzenlenmiş egzersiz hareketidir. Vücut; yaş ve sağlık durumuna göre nabız aralıklarını kontrol ederek ve belli bir süre antrenmana devam edildiğinde yağ yakımı gerçekleştirir. Bu süre zarfında nabız belirli sürelerle yüksek ve daha düşük tempoda egzersize devam edildiğinde en iyi yağ yakımını gerçekleştirir. Her derste ortalama 600-1000 kalori harcanır. Zumba, yağ yakımını büyük ölçüde destekleyen egzersizlerden biri olma özelliği gösterir. Tüm dünyada ün salmış, zumba dansı ile zayıflama metodları sayesinde kilo vermek hem eğlenceli hemde sağlıklı.

Yeni Başlayanlar İçin Zumba Önerileri Nelerdir? Zumba ile yeni tanışanların hafif tempolu programlar uygulamaları gerekir. İleri seviyede Zumba hareketleri yapmak vücudun kasılmasını ve vücudun erken zamanda yorulmasına neden olur. Yeni başlayanlar için “Dance Workout Fitness for Beginners” iyi bir adım olacaktır. Her gün düzenli olarak ısınma hareketleri ile başlanıp tempolu hareketler ile hızınızı vücut yapınıza göre arttırabilirsiniz. Spor salonuna gitmek istemeyenler için evde kendi alanınızı oluşturarak Zumba müzikleri ile dans yapabilirsiniz. Kendi vücut yapınıza, yaşınıza ve sağlığınıza göre dans edebilir veya kendi dans koreografinizi oluşturarak program hazırlayabilirsiniz. Zumba Dansının Faydaları Nelerdir? Psikolojik olarak rahatlatır ve moralinizi yükseltir. Zumba dansı ile eğlenceli vakit geçirip, sizi saran sıkıntılardan kurtulmanıza yardımcı olur. Koordinasyonunuzu geliştirir. İskelet sistemi ve merkezi sinir sisteminin birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağlar.

Vücuttaki fazla yağlardan arınarak kilo vermenizi sağlar. Ayrıca vücudunuzun sıkılaşmasına ve fit görünmenize de yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde derslere katılıp arkadaş çevrenizi geliştirebilir ve onlarla sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.

Duruşunuzu düzeltmenize ve kendinize olan güveninizi arttırmanıza büyük katkı sağlar.

Kronik veya post-akut kardiyovasküler hastalığı olan kişilerin kendini koruyabilmeleri için mümkün olan en iyi fiziksel, zihinsel ve sosyal koşulların oluşmasını sağlar.

Kendinizi dinamik ve enerjik hissedersiniz. Üzerinizdeki ağırlığı atmanıza ve kendinizi kuş kadar hafif hissetmenize sebep olur.

Hastalık riskini azaltır, vücudunuza direnç kazandırır, ileride olabilecek kalp ve şeker gibi rahatsızlıkların oluşumunu en aza indirir ve size sağlıklı bir vücut kazandırır.

Zihinsel gelişime katkı sağlar. Çocuklar için de önemli olan Zumba, takım çalışmalarını destekler, yardımlaşma, işbirliği gibi beceriler kazanmalarını sağlar.

Tüm dans branşlarını destekler. Zumba ile kazandığınız dans yeteneği sayesinde diğer dans hareketlerinizi de geliştirebilirsiniz. Zumba Dansı İle Nasıl Kilo Verilir? Zumba dansı ile eğlenerek zayıflamak mümkündür. Ağırlık kaldırma, koşma, mekik çekme gibi sıkıcı hareketler yerine, eğlenceli ve tempolu dans teknikleri ile sıkılmadan vücut çalışıyor ve sıkılaşmış oluyor. Günlük düzenli hareketler ile vücudu esnetiyor ve hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı oluyor. Ders boyunca yapılan hareketler koordinasyonu geliştirip, duruşu düzeltiyor. Çoğunlukla Zumba zayıflamak için kullanılsa da vücuda sağlık açısından oldukça faydalı oluyor. Eğlenceli ve canlı hareketleri ile morali yükseltmeye yarayan, endorfin salgılamaya yardımcı olan Zumba, psikolojik olarak da iyi hissettiriyor. Zumba dansı ile her yaşta insan, kendi nabız seviyesine göre dans edebiliyor. Hafif hareketlerden, zorlayan hareketlere doğru ritim yavaşça artıyor ve siz fark etmeden zaman geçiyor. Ayrıca zumbanın spor salonunda da yapılması zorunlu değildir. Hiçbir alete ekipmana ihtiyaç duyulmadan evde Zumba videoları açarak da yapılabilir. Zumba Yaparken Kullanılan Müzik Tarzları Nelerdir? 1986’da Alberto Beto Perez eğitmenlik yaptığı sınıfında kullandığı müzik kasetini unuttuğu için arabasında salsa ve merengue müziklerinden oluşan kasetleri alır ve bu müziklerle doğaçlama ders yapar. İlk olarak Kolombiya’da başarı yakalayan bu tarz, 1999 yılında Amerika’ya yayılır. Perez, Alberto Perlman ve çocukluk arkadaşı COO Alberto Aghion ile bir araya gelir ve bu üçlü demo reel ortaya çıkarır. Zumba müzikleri hızlı ve hareketli olmalıdır ve danslar ritimlere uygun şekilde dirençli çalışmadan oluşur. Zumba danslarıda cumbia, salsa, mambo, ça-ça-ça, Flamenco, samba, oryantal dans, hip hop, tango vs. oluşmaktadır. Yaş ve kondisyona göre yedi seviye vardır. Bunlardan biri de Aqua Zumba yüzme havuzunda yapılır. İlk Zumba Dvd 2002’de çıkmıştır ve Zumba video game adında da oyunu vardır.