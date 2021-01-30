Zümra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına isim arayanlar için öneriler!

En beğenilen kız isimlerinden olan Zümra ismi, bebeğine isim arayan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu ismin manası da merak ediliyor. Çünkü bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Zümra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Zümra ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Zümra isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı güzel ve iyi ahlaklı. Aynı zamanda ismin cesur, yiğit ve yürekli anlamları da bulunuyor. Bunların yanı sıra zeki ve bilgili kadın anlamlarına da geliyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemsiyor. Ancak bu ismin Kur'an'da geçmediği biliniyor. Yine de bu ismi çocuğa koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Zümra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Düzenli ve zeki olan bu kişiler, insanlara yardımcı olmaktan hoşlanıyorlar. Aynı zamanda güvenilir olmalarıyla bilindikleri için çevrelerinde seviliyorlar. Samimi, dürüst, yardımsever ve düzenli olmaları bilinen en önemli ve onları farklı kılan özellikleri. Önemli işler başaracakları bilinen bu kişiler, yoğun çalışmaktan ve işlerinde daima pratik olmaktan geri durmuyorlar.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde ve güncel Türkçe sözlükte yer almıyor. Yine de güzel, iyi ahlaklı, cesur ve yürekli anlamlarına gelen bu ismin Arapça kökenli olduğu ve kız çocuklarında tercih edildiği biliniyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Adeta çevrelerinde bir filozof gibi görülen bu kişiler fikir alışverişi yapmaktan çok hoşlanıyorlar. Yine de bazen verdikleri ve aldıkları fikirler konusunda dikkatli olmalarında fayda var. Değişken bir yapıya sahip oldukları için zaman zaman çevrelerine farklı davranabiliyorlar. Soğuk davranmaktan kaçınmalı ve insanlara daha çok yaklaşmalılar. Yalnızlıktan uzak durarak yaşamlarına güzellik katabilirler.
Zümra isminin yanına yakışan isim olarak ise Nur, Simay, Elif, Sahra, Berra, Özüm, Nil, Hira, Beril, Eslem ve Lina isimleri önerilebiliyor.
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