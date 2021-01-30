Zümra isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına isim arayanlar için öneriler!

En beğenilen kız isimlerinden olan Zümra ismi, bebeğine isim arayan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu ismin manası da merak ediliyor. Çünkü bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Zümra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Zümra ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zümra isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı güzel ve iyi ahlaklı. Aynı zamanda ismin cesur, yiğit ve yürekli anlamları da bulunuyor. Bunların yanı sıra zeki ve bilgili kadın anlamlarına da geliyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemsiyor. Ancak bu ismin Kur'an'da geçmediği biliniyor. Yine de bu ismi çocuğa koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

ZÜMRA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Zümra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: