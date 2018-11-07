HABER

Zümra'nın babası: Teyzesi bir anda balkondan atmış, yetişememişler

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de zihinsel engelli teyzesi S.E.

Zümra'nın babası: Teyzesi bir anda balkondan atmış, yetişememişler

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de zihinsel engelli teyzesi S.E. (18) tarafından oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan atıldığı iddia edilen Zümra Işık'ın (2) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Murat Işık, "Teyzesi çocuğu almış bir anda aşağı atmış. Kayınvalidem ve eski eşim yetişememişler" dedi.
Olay, Selim Özer Mahallesi'ndeki Şehit Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşi Murat Işık'tan ayrılan Sema Eldemir, kızı Zümra ve yüzde 80 zihinsel engelli kız kardeşi Sedanur Eldemir ile aynı evde yaşamaya başladı. Sema Eldemir, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde mutfakta yemek yaparken, kız kardeşi Sedanur Eldemir iddiaya göre yeğeni Zümra'yı yattığı yerden alarak oturdukları 4'üncü kattaki evin balkonundan attı. Olayda ağır yaralanan minik Zümra, Kırıkkale'de yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zümra'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
'BİR ANDA ATMIŞ, YETİŞEMEMİŞLER'
Zümra'nın iç kanaması ve beyin kanamasının durdurulduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten baba Murat Işık, eşinden ayrı olduğunu ve olay günü evde olmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Eski eşim, kayınvalidem falan evdeyken teyzesi çocuğu almış bir anda aşağı atmış. Kayınvalidem ve eşim yetişememişler. Ne olduğunu anlamamışlar. Biz de teyzesinin böyle bir şey yapmasını beklemiyorduk. Zümra'nın kırıkları ve iç kanaması vardı. Şu anda iç kanaması ve beyin kanaması durdu. İnşallah durumu iyiye gider."
TEYZE TUTUKLANDI
Bu arada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zümra'nın teyzesi Sedanur Eldemir, bugün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul'daki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!
FETÖ sanığı Develi eski Belediye Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapisFETÖ sanığı Develi eski Belediye Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci ağır yaralı

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci ağır yaralı

Kardeşini kalbinden bıçakladı! Cezayı duyunca teşekkür etti

Kardeşini kalbinden bıçakladı! Cezayı duyunca teşekkür etti

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.