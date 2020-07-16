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Zümrüdüanka dizisi yeni sezona flaş transfer! İsmail Hacıoğlu hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2020 21:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verildikten sonra yeni sezon için hazırlıklarına başlanan FOX’un sevilen dizisi 'Zümrüdüanka'nın ekibine bir başarılı isim daha katıldı. Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, Zümrüdüanka'nın yeni sezonunda ekranlarda olacak.

Zümrüdüanka dizisi yeni sezona flaş transfer! İsmail Hacıoğlu hangi rolde oynayacak?

FOX’un sevilen dizisi Zümrüdüanka'nın kadrosuna Sahra Şaş'ın ardından başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu da dahil oldu. Dizinin 10. bölümünden itibaren 'Cihan' karakterine hayat verecek Hacıoğlu, büyük sürprizler yaratacak karakteriyle şimdiden büyük merak konusu oldu.

ismail

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinin yapımını Pastel Film üstlenirken, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetici yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı üstleniyor.

Yönetmen koltuğuna Serhan Şahin’in oturduğu dizinin senaryo süpervizörü Eylem Canpolat iken, senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam edecek 'Zümrüdüanka', çok yakında yeniden FOX’ta.

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