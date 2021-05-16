Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz'dan akılları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka mı yelken açtı?

Ceren Yılmaz’ın sosyal medya hesabı üzerinden Nader Sarkis isimli biriyle attığı fotoğrafı hayranları tarafından yeni bir aşk olarak değerlendirildi. Ceren Yılmaz, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı “Say hi to my new friend” notu ile paylaştı.

Ceren Yılmaz'ın yeni aşkı mı?

Geçtiğimiz Nisan ayında, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedavi için hastaneye yatırılan Ceren Yılmaz, bu süreçte sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sevenlerinden dualarını istemişti.

Tedavisi tamamlandıktan ve iyileştikten sonra hızlı bir şekilde Dubai’ye tatile giden başarılı oyuncu, bir süre tatil yaparak rahatlamak istediğini dile getirmişti.

Hayranları ise bu ani tatilin sebebini merak etmişti.

Ceren Yılmaz, Instagram hesabı üzerinden Nader Sarkis ile attığı fotoğraftan sonra, ikili için hayranları yeni bir aşk yorumunda bulundu.

Yılmaz, Nader Sarkis ile olan fotoğrafının üzerine "Say hi to my new lovely friend" notunu ekledi.