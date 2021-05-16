MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz'dan akılları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka mı yelken açtı?

Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz'dan akılları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka mı yelken açtı?

16.05.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan Ceren Yılmaz, gördüğü tedavi sonrası iyileşerek taburcu olmuştu. Hastaneden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde Dubai’ye tatile gitmesi ise hayranlarını meraklandırmıştı. Son olarak başarılı oyuncu Ceren Yılmaz’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sevenleri arasında hızla yayıldı.

Ceren Yılmaz’ın sosyal medya hesabı üzerinden Nader Sarkis isimli biriyle attığı fotoğrafı hayranları tarafından yeni bir aşk olarak değerlendirildi. Ceren Yılmaz, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı “Say hi to my new friend” notu ile paylaştı.

Ceren Yılmaz'ın yeni aşkı mı?

Geçtiğimiz Nisan ayında, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tedavi için hastaneye yatırılan Ceren Yılmaz, bu süreçte sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sevenlerinden dualarını istemişti.
Tedavisi tamamlandıktan ve iyileştikten sonra hızlı bir şekilde Dubai’ye tatile giden başarılı oyuncu, bir süre tatil yaparak rahatlamak istediğini dile getirmişti.
Hayranları ise bu ani tatilin sebebini merak etmişti.
Ceren Yılmaz, Instagram hesabı üzerinden Nader Sarkis ile attığı fotoğraftan sonra, ikili için hayranları yeni bir aşk yorumunda bulundu.
Yılmaz, Nader Sarkis ile olan fotoğrafının üzerine "Say hi to my new lovely friend" notunu ekledi.
Ceren Yılmaz ile Nader Sarkis arasında bir aşk olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ceren Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Netanyahu, ABD'nin kendilerini desteklediğini söyledi

Netanyahu, ABD'nin kendilerini desteklediğini söyledi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni göğüsleriyle iç çamaşırlı paylaşım

Yeni göğüsleriyle iç çamaşırlı paylaşım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.