Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz'dan akılları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka mı yelken açtı?

Ceren Yılmaz’ın sosyal medya hesabı üzerinden Nader Sarkis isimli biriyle attığı fotoğrafı hayranları tarafından yeni bir aşk olarak değerlendirildi. Ceren Yılmaz, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı “Say hi to my new friend” notu ile paylaştı.

