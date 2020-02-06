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Zümrüdüanka'nın Zümrüt'ü Ceren Yılmaz'ı hiç böyle görmediniz!

DİZİ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Fox ekranlarının yeni dizisi Zümrüdüanka'nın Zümrüt Kuloğlu karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

İmkânsız bir aşkın duygu yüklü hikâyesini izleyiciyle buluşturan ve çekimlerinin Kapadokya'da yapıldığı Zümrüdüanka'da, Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

Ceren Yılmaz

Farklı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizideki bir isim ise sosyal medyanın konusu oldu.
20'lerinin başında, Kuloğlu Ailesi'nin en büyük kızı Zümrüt karakteriyle Zümrüdüanka'nın başrollerinden biri olan Ceren Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları izleyicilerin dikkatini çekti.

CEREN YILMAZ KİMDİR?

CEREN YILMAZ KİMDİR?
Ceren Yılmaz, 6 Haziran 1990 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur.
Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler: “Adak” gibi yapımlarda rol almıştır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz, 1.73 metre boyunda, 52 kilo ve İkizler burcudur.

Ceren Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

Ceren Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Zümrüdüanka (Zümrüt) (TV Dizisi) 2019 – Üç Harfliler: “Adak” (Arzu) (Sinema Filmi)
2017 – Deli Gönül (Şule) (TV Dizisi) 2016 – Filinta (Hatice) (TV Dizisi)
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Anahtar Kelimeler:
Zümrüdüanka, Zümrüt, Ceren Yılmaz,

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