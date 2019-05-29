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Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, Ankara Adliyesine getirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, Ankara Adliyesine getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu ’Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alındı. Bugün saat 14.15’te Ankara Adliyesine getirilen Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaaddin Topçu, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacak.

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

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