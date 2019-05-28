Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı hakkında pedofili soruşturması

Yazar, kitaptaki ifadeler nedeniyle sosyal medyada tepki görmüştü.Pedofili içeren bölümleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kitap hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi uyarınca açıldığını bildirdi.

Çocuk istismarının engellenmesine yönelik düzenlemeleri içeren 226'ncı maddede belirtilen suçu işleyen kişilerin altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından 2013 yılında basılan kitapla ilgili olarak, "Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. Maddesi’ne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.