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Zümrüt Apartmanı'ndan sonra Elif Şafak'ın Mahrem'i de olay oldu! Sagopa Kajmer'den tepki

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

"Zümrüt Apartmanı" kitabındaki iğrenç ifadeler sonrası Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Mahrem'deki bazı satırlara sosyal medyada tepki gösterildi. Ünlü isim Sagopa Kajmer de bu konuya tepkisiz kalmadı.

Zümrüt Apartmanı'ndan sonra Elif Şafak'ın Mahrem'i de olay oldu! Sagopa Kajmer'den tepki

Abdullah Şevki'nin "Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarı/pedofili satırlarının ortaya çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu satırları kaleme alan Şevki gözaltına alınmıştı.

Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken Elif Şafak'ın Mahrem kitabındaki bazı satırlar da sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak 2000 yılında basılan kitabın 238, 239 ve 240. sayfalarında yer alan satırlar sosyal medyanın gündemine geldi.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü alan Mahrem'deki o satırlara tepki büyürken yazar Barbaras Altuğ Şafak'ı şu sözlerle savundu: "Elif Şafak’ın Mahrem romanı edebiyattır, Elif Şafak edebiyatçıdır. Aynı kefeye koymaya çalışılan berbat isimlerle mukayese kabul etmez, sansürcü cahillik edebiyatın başladığı yere giremez! Höt!"

Altuğ'un bu ifadelerine ise Sagopa Kajmer sert tepki gösterdi! Kajmer Altuğ'a yanıtında şunları söyledi:

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"Çocuk istismarı edebiyata dahil olamaz bunu kişi özelinde değerlendirmek kadar saçma bir şey daha duymadım yasalar ve yasaklar herkes içindir istismarın edebiyatta yeri olamaz savunulacak bir yanı yok hepsi aynı..."


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Anahtar Kelimeler:
sagopa kajmer Elif Şafak Elif Şafak mahrem Zümrüt Apartmanı

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