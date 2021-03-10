Zümrüt Er cinayeti davasında eski kayınpedere müebbet, eski eşe 22 yıl hapis

Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde 15 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan olayda; Zümrüt Er'in evine boşandığı Ertan Kalaycıoğlu geldi. İddiaya göre, pazarcı olan eski koca, 2 çocuk annesi Zümrüt Er'i ikinci kattaki evin 4 metre yüksekliğindeki merdiveninden itti. Ayağında kırık oluşan Zümrüt Er, yerde yüzüstü yatarken, yanına pazarcılık yapan eski kayınpederi Özkan Kalaycıoğlu geldi. Eski kayınpeder, Zümrüt Er’e pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Baba-oğul kaçarken, yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Er, otomobille Dikili Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kaçan baba-oğul bir süre sonra polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilip, tutuklanan Ertan Kalaycıoğlu ve Özkan Kalaycıoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ertan Kalaycıoğlu ve Özkan Kalaycıoğlu, SEGBİS ile katıldı. Zümrüt Er'in annesi Zahide Şimşek ve taraf avukatlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, Özkan Kalaycıoğlu 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ertan Kalaycıoğlu'na ise 'üst soydan olan eşini kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza indirim uygulanarak, 22 yıla düşürüldü.