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  4. Zürafa Şakir "baba" oluyor

Zürafa Şakir "baba" oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dişi zürafa "Selvi" ile buluşan "Şakir" isimli zürafa, baba oluyor - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler: - "Biz anne Selvi'yi daha zengin, gebeliğe uygun besinlerle beslemeye başladık. Özellikle protein yönünden zengin ve kendisine daha çok enerji verecek gıdalar veriyoruz" - "Doğacak yavrunun ismi için bir anket çalışması yapacağız. Halkımız hangi ismi uygun görürse o ismi vereceğiz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dişi zürafa "Selvi" ile buluşan "Şakir" isimli zürafa, baba oluyor.

Hayvanat bahçesine getirildiğinde 3 yaşında olan "Şakir" için eş bulma çalışmaları uzun süre sonuç vermemişti. "Şakir", 16 yıl sonra 2016 yılında dişi zürafa "Selvi"nin Kayseri'den Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilmesiyle yalnızlıktan kurtulmuştu. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan "Şakir", 1 aylık hamile eşi Selvi'den yavru bekliyor.

- Anne zürafaya özel menü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selvi'nin getirildiği andan itibaren 24 saat takip edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şakir ile Selvi'yi birleştirdik. Selvi önce kızgınlık gösteriyordu ama şimdi göstermiyor. Bu da gebe olduğunu bize gösteriyor. Zürafalarda yaklaşık 15 aylık bir gebelik süresi var. Bu 450 güne karşılık geliyor. Biz Selvi'yi daha zengin, gebeliğe uygun besinlerle beslemeye başladık. Özellikle protein yönünden zengin ve kendisine daha çok enerji verecek gıdalar veriyoruz özenle. Konusunda uzman veteriner arkadaşlarımız sürekli kendisini takip ediyor."

- Yavrunun ismi anketle belirlenecek

Özsöyler, Türkiye'de ilk defa bir zürafanın doğum yapacağını, bunun için ayrıca heyecanlı olduklarını ifade ederek "Doğum olursa inşallah bunu Türkiye ile paylaşacağız. Çünkü Şakir ve Selvi ülkeye mal olmuştur. Doğacak yavrunun ismi için bir anket çalışması yapacağız. Halkımız hangi ismi uygun görürse o ismi vereceğiz. Doğacak yavru, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni maskotu olacak." dedi.

Özsöyler, doğacak yavruyu düzenleyecekleri bir kutlamayla ziyaretçilere göstereceklerini de kaydetti.

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