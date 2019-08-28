Zürafalara ve köpek balıklarına koruma geliyor

Tehdit altındaki hayvanlar listesine zürafalar ve köpekbalıkları da eklendi.Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu'na (CITES) taraf olan ülkeler, Cenevre'de 12 gün süren görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında tehdit altındaki hayvan türlerinin daha iyi korunması amacıyla denetimlerin artırılması için tekliflerin yer aldığı uzun bir listeye onay verildi.

Amazon ormanlarındaki yangınların sürdüğü bir dönemde yapılan zirve sırasında yaptığı konuşmada CITES Genel Sekreteri Ivonne Higuero, "İnsanlık, vahşi hayvanlara ve bitkilere nasıl yaklaştığını değiştirerek, giderek büyüyen türlerin neslinin tükenmesi krizine bir son vermeli" diye konuştu.

Zirve sırasında 139 tür, daha iyi korunması hedefiyle listeye alındı. Listeye alınan hayvanlar arasında zürafalar da var.

Bu durum, sessiz bir şekilde yok olma tehdidi yaşadığı belirtilen zürafaların takip edileceği ve ticaretinin düzenleme altına alınacağı anlamına geliyor.

Son 30 yıl içerisinde Afrika'da zürafa sayısı yüzde 40 azalarak 100 binin altına düştü. Zürafalar için başlıca tehditler arasında yaşam alanlarını kaybetmesi yatıyor. Ayrıca derileri, boynuzları ve kemikleri için avlanmaları sayılarının azalmasına neden oluyor.