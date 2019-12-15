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Zurnaya eşlik eden Kangal köpeğine sosyal medyada büyük beğeni

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir Kangal köpeğinin çalınan zurnaya verdiği tepkiler sosyal medyada dikkat çekti.Kangal ilçesinde bir Kangal köpeği, Yüksel Çaylak tarafından çalınan zurnayı dikkatle dinleyerek, Aşık Veysel’in türküsü çalındığı sırada ayağa kalkıp duygusal bir şekilde ulumaya başladı.

Zurnaya eşlik eden Kangal köpeğine sosyal medyada büyük beğeni

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir Kangal köpeğinin çalınan zurnaya verdiği tepkiler sosyal medyada dikkat çekti.
Kangal ilçesinde bir Kangal köpeği, Yüksel Çaylak tarafından çalınan zurnayı dikkatle dinleyerek, Aşık Veysel’in türküsü çalındığı sırada ayağa kalkıp duygusal bir şekilde ulumaya başladı. Bu anların yer aldığı video sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekti. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video yoğun beğeni aldı.
Videoyu çeken Kangal yetiştiricisi Cüneyt Çaylak, Kangalların en sadık koruma köpekleri olduğunu belirterek, güçlü duygusal yapıları ile de dikkat çektiklerini söyledi.

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