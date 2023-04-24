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  4. Zuzubak otu altın ile yarışıyor! Kilosu bin liradan yok satıyor

Zuzubak otu altın ile yarışıyor! Kilosu bin liradan yok satıyor

24.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, altın ile yarışıyor. Yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, kilogramı bin liradan alıcı buluyor. Şifalı bir bitki olarak bilinen zuzubak otu, bu yıl bölgede azalması nedeniyle kilosu bin liradan adeta yok satılıyor.

Zuzubak otu altın ile yarışıyor! Kilosu bin liradan yok satıyor

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

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'ÇOK ŞİFALI BİR BİTKİ'

Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Soyasal, "Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz. Özelikle ayranın içinde koyarak içiyoruz. Her dilde zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin liradır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.

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ZUZUBAK OTU NEDİR?

Zuzubak otu, Plectranthus barbatus adıyla da bilinen bir bitkidir. Lamiaceae ailesine aittir ve Afrika, Asya ve Hindistan gibi yerlerde yetişir. Bazı geleneksel tıp uygulamalarında kullanılan zuzubak otunun özellikle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca bazı diyet takviyelerinde de kullanılan bitki, kilo verme sürecine yardımcı olabilecek özelliklere de sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak bilimsel çalışmaların sınırlı olması nedeniyle kesin bir sonuç elde edilmesi mümkün değildir.

İHA

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Batman Zuzubak

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