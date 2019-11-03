Zwickau'da NSU kurbanları için yapılan anma yeri törenle açıldı

Başbakan Merkel pazartesi günü mekanı ziyaret edecek.Zwickau'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün öldürdüğü kurbanlar anısına oluşturulan mekanın açılışı yapıldı. Törende kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Belediye Başkanı Pia Findeiß açılış töreninde yaptığı konuşmada, özgürlükçü- demokratik temel düzen için gösterilen çabanın sona ermemesi gerektiğini vurguladı. Belediye Başkanı, "Bu fidanlarla NSU kurbanlarını anıyoruz. NSU'nun Zwickau tarihinin bir parçası olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı kurbanlar anısına dikilen fidanların aynı zamanda barışcıl bir ortak yaşam umudunun sembolü olduğunu söyleyerek, bu fidanların aynı zamanda radikalliğe ve şiddete karşı çıkılması uyarısı anlamına geldiğini de belirtti.

Yaklaşık 450 kişinin katıldığı tören nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Tören sonrasında kurbanlar anısına hazırlanan çelenklerden birinin zarar gördüğü tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Törene katılanlar bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.