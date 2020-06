Zynga'nın Peak'i satın alması: 1,8 milyar dolarlık satış nasıl gerçekleşti?

Biz de Zynga şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim ile bu satın almanın arka planını ve hikayesini konuştuk.

Şirketin genel merkezi San Francisco'da; ancak Kim, Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz röportaja evinin bulunduğu Los Angeles'tan bağlandı.

'SİDAR ŞAHİN BÜYÜK BİR VİZYONER'

Aslında Zynga ne Peak oyun şirketine ne de Türkiye oyun sektörüne yabancı.

Zynga, 2017 yılında Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunu 100 milyon dolar'a satın almıştı.

Bu stüdyonun geliştirdiği oyunlar arasında Spades Plus, Gin Rummy Plus ve o dönem Türkiye'nin en büyük oyunu olan 101 Okey Plus yer alıyordu.

Zynga Yayın Müdürü Bernard Kim, bundan üç yıl önce Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunun satın alınmasıyla iki şirketin ekipleri arasında güçlü bir bağın kurulduğunu söylüyor.

Peak'in kurucusu olan Sidar Şahin'i 'büyük bir vizyoner' olarak tanımlayan Kim, üç yıl önce gerçekleşen ilk satın almanın ardından iki şirket arasındaki ilişkinin keyifli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü anlatıyor:

"Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik. Bu Zynga için çok önemli bir şey çünkü biz genel olarak çok sıkı bir şekilde ilişkilere yatırım yapıyoruz."