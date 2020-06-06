Zynga'nın Peak'i satın alması: 1,8 milyar dolarlık satış nasıl gerçekleşti?

"Peak'i satın almamızın arkasında çok fazla sebep var. En önemli şey, iki şirketin ekipleri arasında çok hızlı bir kültür uyumunun oluşması oldu. Aynı zamanda Toon Blast ve Toy Blast adında iki adet enfes oyuna sahipler." Bu sözler merkezi ABD'de bulunan Zynga oyun şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim'e ait. Zynga'nın 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak oyun şirketini 1,8 milyar dolara satın alması, bu hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu haberlerden biri oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu haberi "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Peak'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu" diyerek memnuniyetle karşıladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. https://twitter.com/varank/status/1267428375473381376?s=20 Girişim dünyasında değeri 1 milyar dolara ulaşan şirketlere 'unicorn' adı veriliyor. Türkiye'deki girişim dünyası açısından bu satın almanın olumlu taraflarından biri ise Sidar Şahin'in kurucusu olduğu 100 çalışanlık şirketin Zynga çatısı altında otonom bir şekilde kalmaya devam edecek olması.

Biz de Zynga şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim ile bu satın almanın arka planını ve hikayesini konuştuk. Şirketin genel merkezi San Francisco'da; ancak Kim, Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz röportaja evinin bulunduğu Los Angeles'tan bağlandı. 'SİDAR ŞAHİN BÜYÜK BİR VİZYONER' Aslında Zynga ne Peak oyun şirketine ne de Türkiye oyun sektörüne yabancı. Zynga, 2017 yılında Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunu 100 milyon dolar'a satın almıştı. Bu stüdyonun geliştirdiği oyunlar arasında Spades Plus, Gin Rummy Plus ve o dönem Türkiye'nin en büyük oyunu olan 101 Okey Plus yer alıyordu. Zynga Yayın Müdürü Bernard Kim, bundan üç yıl önce Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunun satın alınmasıyla iki şirketin ekipleri arasında güçlü bir bağın kurulduğunu söylüyor. Peak'in kurucusu olan Sidar Şahin'i 'büyük bir vizyoner' olarak tanımlayan Kim, üç yıl önce gerçekleşen ilk satın almanın ardından iki şirket arasındaki ilişkinin keyifli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü anlatıyor: "Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik. Bu Zynga için çok önemli bir şey çünkü biz genel olarak çok sıkı bir şekilde ilişkilere yatırım yapıyoruz."

Koronavirüs krizi patlak vermeden önce İstanbul'a altı defa geldiğini, Sidar Şahin ve ekibinin de San Francisco'ya ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Kim, "Beraber çok hızlı büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Oyun sektöründeki bu devasa ortaklık bizim için çok heyecan verici bir şey" diyor. Kim, Peak'in de şirket olarak Zynga'ı seçmiş olmasından dolayı onur duyduklarını ekliyor sözlerine. HERKESİN OYNAYABİLECEĞİ OYUNLAR: TOON BLAST VE TOY BLAST Bernard Kim, Peak'e duydukları ilginin temelinde Toon Blast ve Toy Blast adındaki iki mobil oyunun da yer aldığını vurguluyor. "Ben de Toon Blast oynuyorum; piyasadaki tasarlanmış en iyi puzzle oyunlarından biri. Bu oyunu geliştiren yetenekli ekipten çok etkilenmiş durumdayız" diyen Kim'e göre özellikle mobil oyunların çok sayıda kişiye hitap edebilmesi çok önemli. Piyasadaki çoğu oyunun herkesin oynayabileceği türde olmadığını vurgulayan Kim, Toon Blast ve Toy Blast'un ise bunu başarabildiğini söylüyor: "Bu oyunları telefonunu eline alan herkes oynayabilir; çok kolay. Yürürken bile oynayabilirsiniz. Ancak uzmanlaşmak için strateji geliştirmelisiniz. Aynı zamanda aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlayan oyunlar. Bir yandan rekabetçi tarafınızı da körükleyen eğlenceli oyunlar. Oyun sektörünün geleceği için çok iyi bir karışım: Mobil, erişilebilir ve sosyal."

Toon Blast ve Toy Blast adlı oyunlar, mobil telefonlarda oynanan oyunlar arasında sırasıyla ilk 10 ve ilk 20'de yer alıyor. İki oyunun toplamda günlük ortalama 12 milyon aktif kullanıcısı var. Bu rakamın Zynga'nın günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 60 artırması bekleniyor. JAPONYA PAZARI DA SATIŞTA ROL OYNADI Kim'e göre Peak'i satın almalarında rol oynayan etmenlerden bir diğeri ise Japonya pazarında güçlü olmaları: "Toon Blast Japonya'da en çok yüklenen oyunlar listesinde sürekli olarak ilk 30'da. Batılı bir şirket için Japonya gibi kendi ürettikleri ürünlere ilgi gösteren bir pazarda bu kadar popüler olmak çok rastlanır bir şey değil." 'TÜRKİYE'NİN YETENEKLERİNE AŞİNAYIZ' Peak, Zynga'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği üçüncü satın alma. Şirket, 2018 yılında 250 milyon dolara kurucusu Mehmet Ecevit'in olduğu İstanbul merkezli Gram Games'i satın aldı. Gram Games'in geliştirdiği popüler oyunlar arasında Merge Dragons! ve Merge Magic! yer alıyor. "Türkiye oyun pazarına ve oyun sektöründeki yeteneklere çok aşinayız" diyen Kim, satın almanın ardından Gram Games'te hiçbir şeyin değişmediğini, şirketin marka kimliklerini, kendi yaratıcı yeteneklerini ve otonomilerini korumaya devam ettiklerini söylüyor.

Peak için de aynısı olacak. Bu yüzden de 1,8 milyar dolarlık satın almanın yarısı 900 milyon dolar nakit, yarısı 900 milyon dolar değerinde Zynga hissesiyle gerçekleşti. 'TÜRKİYE, GELİRİMİZİN YÜKSEK OLDUĞU PAZARLARDAN' Zynga Poker gibi oyunlarla Türkiye'deki oyun piyasasının üst sıralarında yer aldıklarını söyleyen Kim, yeni kullanıcılara ulaşmak için pazarlamaya yatırım yaptıklarını anlatıyor: "Türkiye'deki oyuncularda büyük bir güç ve tutku görüyoruz. Bu yüzden devamlı güçlü yatırımlar yapıyoruz bu pazara. Türkiye, şirket gelirini yüksek oranda sağladığımız ülkelerin başında. Hem pazarı hem de kullanıcıların yazılımlarımızla etkileşim içinde olma halini seviyoruz." ZYNGA'NIN 'EN KÖTÜDEN BİLE KÖTÜ OLDUĞU' DÖNEM Peak, Zynga'nın son dönemde gerçekleştirdiği tek satın alma değil. Çok sayıda farklı oyun şirketini bünyesine katan Zynga, son birkaç yıldır çok hızlı bir şekilde büyüyor. Aslında şirket için 2016 yılına kadar tablo çok da parlak değildi. Zynga, 2011 yılında halka arz edilmiş; FarmVille ile beraber hızlı bir büyüme trendi yakalamıştı. Ancak 2013 yılında işler değişti ve şirket düşüş sürecine girdi.