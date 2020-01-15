Zyxel Nebula Ürün Ailesine Yeni Üyeler!

Zyxel, yeni gösterge tablosunda “karanlık mod" seçeneğini sunuyor. Ekrandaki parlak ışıktan rahatsız olan bilgi işlem personelleri, dilerlerse karanlık moda geçiş yapabiliyor.

Mevcut Nebula kullanıcılarının geri bildirimlerinden yola çıkarak tasarlanan yeni gösterge panosu, özelleştirme imkanları ile de esneklik sunuyor.

Güvenli ağ bağlantısı

Yenilenen seride, başlangıç sihirbazı hızlı ağ kurulumuna imkan tanıyor. Nebula Ürün Ailesinin akıllı motoru, tüm ağdaki ayarları ve vakaları ilişkilendirmeyi kolaylaştırıyor. Enerji tasarrufu imkanı ve PoE desteği de yeni serinin diğer artıları arasında.

Yeni erişim noktaları

Nebula Ürün Ailesi, dijital dönüşüm yatırımı yapan kurumlara yeni erişim noktaları sunuyor.

Seriye dahil olan WAX650S, NWA110AX ve WAX510D model erişim noktalarının hepsinde Wi-Fi 6 (802.11ax) desteği bulunuyor. MAC filtreleme, WPA3 Wi-Fi desteği, dinamik VLAN ataması gibi özellikleri bünyesinde barındıran ürünler, güvenli internet erişimi vaat ediyor.

Zyxel XS3800-28

Zyxel XS3800-28, bulut tabanlı ağ çözüm ailesi olan Nebula’nın en yeni üyesi. 28-port desteği bulunan 10G Yönetilebilir Switch, küçük işletmeler ve kampüs ağları için tasarlanmış durumda. Çoklu bağlantı (Multi-Gigabit) imkanı sunan yönetilebilir switch'ler, 100M, 1G, 5G, 2.5G ve 10G hızlarını destekliyor.

Zyxel’den Siber Saldırılara Yeni Nesil Kalkan

