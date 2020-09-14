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Zyxel VMG3625-T50B İncelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Daha önce kanalımızda incelemesini yapmış olduğumuz ve aynı zamanda 5G'nin ne işe yaradığını anlattığımız bir video yayımlamıştık.

Zyxel VMG3625-T50B İncelemesi

Zyxel markasının bir başka VDSL modemi olan VMG3625-T20A’nin bir üst modeli olarak ele alabileceğimiz VMG3625-T50B modeli, şık bir tasarımla beraber geliyor.

Klasik modem görüntüsünün dışına çıkılarak yamuk dikdörtgen şekli ve mat beyaz rengiyle hoş bir tasarımı bulunan cihaz aynı zamanda sade bir görüntüye de sahip.

Eğer performanslı bir modem arayışı içerisindeyseniz ve o çirkin kara kutulardan da bıkmışsanız bu ürün ilginizi çekebilir.

İşte diğer detaylarıyla Zyxel VMG3625-T50B VDSL modem incelemesi.


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