Avator

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Yapay zeka ile mükemmel profil fotoğrafları oluşturun

Sistemimize 20 adet adet fotoğrafınızı yükleyin ve yapay zeka modelleme teknolojimizin oluşturacağı birbirinden havalı avatarlara sahip olun.

Avatorlarınızı Şimdi Oluşturun
Avator

3 adımda işlem tamam

1.

Adım

20 adet fotoğrafınızı seçin ve yükleyin

Yüz ve vücut görünürlüğünüzün olduğu fotoğraflar kullanmalısınız. Ne kadar net fotoğraf yüklerseniz o kadar iyi sonuç alırsınız.

2.

Adım

Yapay zekamız fotoğraflarınızı işlemeye başlayacak

Bu işlem 3 saat kadar sürebilir. Yapay zeka işleme süreci bittiğinde sizi email yoluyla bilgilendireceğiz.

3.

Adım

Yeni ve yaratıcı avatarlara sahip olun

Süreç tamamlandığında, seçtiğiniz pakete göre birbirinden havalı avatarlara sahip olacaksınız. Avatarlarınızı tüm sosyal medya mecralarınızda kullanabilirsiniz.

Örnek Çıktılar

Avator Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avatorlarınızı Şimdi Oluşturun
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