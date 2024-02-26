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Seans İstatistiği

Tümü >
ARTAN AZALAN İŞLEM
Tümü En çok artanlar için tıklayınız >
Artan
Hisse Fiyat Fark% Saat
DMSASR 5.71 13.97 17:29
CMENT 459.25 10 13:55
NETAS 86.35 10 17:29
UMPAS 11.66 10 13:55
LMKDC 21.56 10 17:30
Tümü En çok azalanlar için tıklayınız >
Azalan
Hisse Fiyat Fark% Saat
PSGYO 7.65 -10 17:29
AYCES 1000 -9.99 17:29
BRMEN 5.02 -7.04 13:55
ARASE 71.3 -6.92 17:29
UZERB 233.5 -6.19 13:55
Tümü En çok işlem görenler için tıklayınız >
İşlem
Hisse Hacim Saat
THYAO 12.131.216.099,75 17:30
MIATK 6.098.191.444,05 17:30
BORSK 5.490.388.576,24 17:30
ISCTR 5.361.448.471,76 17:30
EREGL 5.164.725.011,78 17:30

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