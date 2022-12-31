Avator

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Avator Oluştur

Yapay zeka ile mükemmel profil fotoğrafları oluşturun

Sistemimize 20 adet adet fotoğrafınızı yükleyin ve yapay zeka modelleme teknolojimizin oluşturacağı 100 adet artistik avatara sahip olun.

Avatorlarınızı Şimdi Oluşturun /
200TL 99TL
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator
Avator

1 20 adet fotoğraf seçin ve yükleyin

Yüz ve vücut görünürlüğünüzün olduğu fotoğraflar kullanmalısınız. Ne kadar net fotoğraf yüklerseniz o kadar iyi sonuç alırsınız.

2 Yapay zeka fotoğrafları işlemeye başlasın

Bu işlem 3 saat kadar sürebilir. Yapay zeka işleme süreci bittiğinde sizi email yoluyla bilgilendireceğiz.

3 Yeni ve yaratıcı avatarlara sahip olun

Süreç tamamlandığında 100 adet avatara sahip olacaksınız. Avatarlarınızı tüm sosyal medya mecralarınızda kullanabilirsiniz.

4 Verileriniz güvende!

Yüklediğiniz fotoğraflar yalnızca avatarlarınızı oluşturmak için yapay zeka modelleme teknolojimiz tarafından kullanılır. Fotoğraflarınız, avatarlarınız oluştuktan kısa bir süre sonra otomatik olarak sistemimizden silinir.

Sevdiklerinize hediye etmeyi unutmayın

Tek Kişilik 100 Avator Paketi
200TL 99TL
+ Ek Bilgiler (İsteğe Bağlı)

*Aşağıda paylaştığınız bilgiler faturanızın düzenlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.


Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgi için 'ni inceleyiniz.
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