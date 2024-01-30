10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, anne korku dolu gözlerle bekledi
Mynet Haber
18 dakika önce
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Kocaeli'nin Başisele ilçesinde aracın kendini kilitlemesi üzerine 10 aylık bebek otomobilde mahsur kalınca ekipler seferber oldu. Anne korku dolu gözlerle beklerken, ekipler camı kırarak bebeği kurtardı.
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