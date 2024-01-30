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10 aylık bebek araçta mahsur kaldı, anne korku dolu gözlerle bekledi

Mynet Haber

Mynet Haber

18 dakika önce

Kocaeli'nin Başisele ilçesinde aracın kendini kilitlemesi üzerine 10 aylık bebek otomobilde mahsur kalınca ekipler seferber oldu. Anne korku dolu gözlerle beklerken, ekipler camı kırarak bebeği kurtardı.

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