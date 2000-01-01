Mynet Tatil Bulucuya Hoş Geldiniz!
Yurt içi veya yurt dışı, yaz ya da kış tatili vb seyahat konusunda merak ettiklerinizi yazın,
Mynet Tatil Bulucu size yardımcı olsun! Hazırsanız başlayalım.
1
Tatilden beklentileriniz nelerdir?
Seçiniz
Dinlenmek ve rahatlamak
Yeni yerler keşfetmek
Macera ve heyecan aramak
Aile ile zaman geçirmek
Kültürel deneyimler yaşamak
Eğlence ve aktivitelere
katılmak
2
1 yıl içerisinde kaç kere tatile çıkıyorsunuz?
1 kez
2 kez
3 kez
4 ve üzeri
Tatil yapmıyorum
3
Tatil süreniz nedir?
3-5 gün
1 hafta
10 gün
2 hafta
3 hafta ve üzeri
4
Tatil ödemenizi nasıl yapmayı tercih edersiniz?
Seçiniz
Peşin ödeme
Taksitle ödeme
Kredi kartı ile ödeme
Banka transferi ile ödeme
Seyahat acentesi üzerinden
ödeme
5
Yaz tatili mi? Kış tatili mi?
Seçiniz
Yaz tatili
Kış tatili
Her ikisi de
6
Yurt içi mi tatili mi? Yurt dışı tatili mi?
Yurt içi tatili
Yurt dışı tatili
7
Seçiminiz yurt içi ise tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?
Ege kıyıları
(Bodrum, Çeşme, Fethiye, vb.)
Akdeniz
kıyıları (Antalya, Alanya, Kaş, vb.)
Karadeniz Bölgesi
(Trabzon, Rize, vb.)
İç Anadolu
(Kapadokya, Ankara, Konya, vb.)
Doğu Anadolu
(Erzurum, Kars, Van, vb.)
Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, vb.)
Marmara Bölgesi
(İstanbul, Tekirdağ, vb.)
7
Eğer Seçiminiz
yurt dışı ise, tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?
Seçiniz
Avrupa
Amerika
Asya
Afrika
Avusturalya
8
Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
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