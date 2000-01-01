Seçiniz Dinlenmek ve rahatlamak Yeni yerler keşfetmek Macera ve heyecan aramak Aile ile zaman geçirmek Kültürel deneyimler yaşamak Eğlence ve aktivitelere katılmak

1 kez 2 kez 3 kez 4 ve üzeri Tatil yapmıyorum

3-5 gün 1 hafta 10 gün 2 hafta 3 hafta ve üzeri

Seçiniz Peşin ödeme Taksitle ödeme Kredi kartı ile ödeme Banka transferi ile ödeme Seyahat acentesi üzerinden ödeme

Tatil ödemenizi nasıl yapmayı tercih edersiniz?

4 Tatil ödemenizi nasıl yapmayı tercih edersiniz?

Seçiniz Yaz tatili Kış tatili Her ikisi de

Seçiminiz yurt içi ise tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?

7 Seçiminiz yurt içi ise tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?

7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise, tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?