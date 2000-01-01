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Mynet Tatil Bulucuya Hoş Geldiniz!

Yurt içi veya yurt dışı, yaz ya da kış tatili vb seyahat konusunda merak ettiklerinizi yazın, Mynet Tatil Bulucu size yardımcı olsun! Hazırsanız başlayalım.

1 Tatilden beklentileriniz nelerdir?
2 1 yıl içerisinde kaç kere tatile çıkıyorsunuz?
3 Tatil süreniz nedir?
4 Tatil ödemenizi nasıl yapmayı tercih edersiniz?
5 Yaz tatili mi? Kış tatili mi?
6 Yurt içi mi tatili mi? Yurt dışı tatili mi?
7 Seçiminiz yurt içi ise tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise, tatil yapmak istediğiniz yeri seçiniz?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
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