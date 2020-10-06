Nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu - En etkili nazar duası

Nazar mutsuz olmamıza, sağlığımızın bozulmasına, mülk hasarına hatta Peygamber Efendimizin belirttiği gibi can kaybına dahi neden olabilir. Bu nedenle nazardan kendimizi mutlaka korumamız gerekir. Nazarın belirtilerinin neredeyse tamamı yaşam kalitemizin düşmesine neden olur. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve sahip olduğumuz şeyleri nazara karşı korumanın en kolay yolu nazar dualarıdır. Sizleri daha çok bilgilendirmek üzere hazırladığımız yazımızda en etkili Nazar duası, Nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Nazar Duası Arapça Okunuşu Nazar duası Arapça yazılışı ve okunuşunu bilmek her Müslüman için oldukça önemlidir. Bu kıymetli duaları öğrenmenizi tavsiye ederiz. https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/06/13/nazar-duasi-arapca-okunusu-ve-turkce-anlami-peygamber-efendimiz-hz-muhammedin-okudugu-nazar-duasi Nazar Duası Anlamı Sebepsiz yere kendimizi kötü ya da halsiz hissettiğimizde, bir yakınımızı dalgın ve durgun gördüğümüzde aklımıza gelen ilk sorulardan biri “Acaba nazar mı değdi?” olur. Buna karşın hemen nazar duası okumamız gerektiğini düşünürüz. Nazar duası Türkçe anlamı bakımından da oldukça önemlidir. Dertlerimize deva olması için okuduğumuz Nazar duasının anlamını bilmek en az dua okumak kadar önemlidir.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/06/13/nazar-duasi-arapca-okunusu-ve-turkce-anlami-peygamber-efendimiz-hz-muhammedin-okudugu-nazar-duasi Nazar Duasının Faydaları Nazar değmesi kişide birçok olumsuz etkiler görülmesine neden olur. Kişinin işlerinin kötüye gitmesinden tutun da sağlığının bozulmasına kadar pek çok kötü duruma sebebiyet verebilir. Peygamber Efendimiz de nazar konusuna ayrı bir önem vermiştir. Hadis kaynaklarına göre “Nazar deveyi hendeğe, insanı da mezara götürür.” diyen Peygamber Efendimizin nazar konusuna bakış açısı apaçık görülmektedir. Nazar duası okunuşu, vücutta nazarın getirdiği sıkıntılı, huzursuz, mutsuz ve olumsuz durumların ortadan kalkmasını sağlar.

Nazar değebileceğinden şüphelendiğimiz anlarda hemen dua okumak nazarın önüne geçebilir ve sıkıntı yaşamamızı engelleyebilir.

Sebepsiz yere duyulan keyifsizlik, ümitsizlik ve korku hissini kontrol altına almamıza yardımcı olur.

Kem gözler nedeniyle kapanan kısmetin açılmasını ve rızkın artmasını sağlar.

Nazarın en çok etkilediği yönlerden biri de mal ve mülkün zarar görmesidir. Nazar duası mal ve mülk üzerinden kaza ve belaları uzaklaştırır.

Sağlığımızı koruyarak nazar nedeniyle vücudumuzda oluşabilecek hastalıklara karşı bizi korur. Kuşkusuz Peygamber efendimize dua etmek de bizi kötü duygulardan ve şerden uzaklaştıracaktır. Hz. Muhammed’e güzel dualar ulaştırmanın en etkili yöntemlerinden biri de Ezan duası okumaktır. Ezan duası Allah’ın peygamberimize vadettiği makama onu ulaştırması için söylenen çok anlamlı bir duadır. Nazar Ne Demek? Arapça kökenli bir kelime olan nazar bakış, bakma, göz atma anlamlarına gelir. Nazarın insanların ve cansız varlıkların başına kötü olaylar gelmesine sebep olduğuna inanılır. Nazardan en çok çocukların ve hamile kadınların etkilendiği düşünülür. Hatta yeni doğan bebekler için Nazar duası okumanın bir gelenek haline geldiği söylenebilir. Nazar öyle etkilidir ki insanın malına zarar vereceği gibi hasta edebilir hatta ölümüne bile neden olabilir. Bilerek ve isteyerek nazar değdiren kötü niyetli, açgözlü ve kıskanç insanların cezalarının cehennem olduğunu Rahman Suresi bize açıkça göstermektedir. Nazar Belirtileri Nelerdir? Bazıları, karşısındakinin enerjisini bakışlarıyla dahi etkileyebilir. Sadece insanların değil cinlerin de nazar değdirdiğine inanılır. Nazar değmesine karşı önlem alabilmek için pek tabi nazarın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. İşte nazarın insanlar üzerindeki belirtileri:

Yüz sararması ve terleme

Sürekli halsizlik ve kendini bitkin hissetme

İştahsızlık

Unutkanlık

Sebepsiz korku hissi

Üzerinde ağırlık hissetme

Vücutta uyuşma

Ağlama isteği ve ağlama arzusu

Hüzün duygusu

Kötü şeylerin olacağı hissi

Göz yaşarması

Aksi davranışlar ve huzursuzluk hali

Baş ağrısı ve baş dönmesi

İç daralması ve dışarı çıkma arzusu

Yediklerinden tat almama hali Nazar Duası Hangi Surede Yer Alır? Öncelikle nazara karşı okunacak dua sayısının oldukça fazla olduğunu belirtelim. Ancak nazarın Kuranı Kerim’de olduğunu savunan birçok İslam alimi Kalem Suresinin 51. ve 52. ayetlerindeki ifadelerin nazarın varlığıyla ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, Kalem Suresi’nin en etkili nazar duası olduğunu söyleyebiliriz. Nazar Duası Ne Zaman Okunur? Nazara karşı etkili olan duaları her an, her istediğinizde okuyabilirsiniz. Kendinizde ya da yakınlarınızda nazar belirtilerinden herhangi birini gördüğünüzde bu kötü etkilerin sonlanması için vakit kaybetmeden nazar dualarını okumanız alimlerce tavsiye edilir. Şunu da unutmamak gerekir ki insana en sevdiklerinin dahi nazarı değebilir. Bu insanlar en yakınımızda hatta ailemizin içerisinde bile olabilir. Bu nedenle sık sık aileye nazar duası okumalı ve onların da bizim için bu duaları okumasını isteyebiliriz.

Nazar Duası Ne İçin Okunur? Nazar duası okumak daha huzurlu olmamızı sağlar. Sağlığımızı korumamıza, huzursuzluk hissinden kurtulmamıza ve keyifsizliğimizin sona ermesine nazar duası yardımcı olabilir. Nazar değen kişiye okunacak dua ile nazarın tüm etkisi ortadan kaldırılabilir. En Etkili Nazar Duası Hangisi? Kuranı Kerim’de nazar ayeti olarak bilinen Kalem Suresi’nin alimlerce nazardan koruduğu söylenir. En etkili nazardan korunma duası olan bu sure, Nazar Suresi olarak da bilinir. Kalem Suresi’nin 51.ve 52. ayetleri nazarın getirdiği olumsuz etkilerin ortadan kalkmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Nazardan korunmanın etkili diğer yöntemi ise gündelik hayatımıza dilimizden Maşallah ve Barekallah kelimelerini düşürmemek olacaktır. Nazar Duası Abdestsiz Okunur Mu? Nazar duası nasıl okunur, diye merak edenleriniz varsa hemen söyleyelim: Ezbere okuduğumuz bütün duaları abdestsiz bir şekilde dilediğimiz gibi okuyabiliriz. Yani abdest almadan nazar duasını ezbere okuyacağımız gibi eğer Kuranı Kerim’den nazar duasını okuyacaksak abdest alarak okumamız gerekecektir. Çünkü abdestsiz bir şekilde Kuranı Kerim okumak bilindiği gibi alimler tarafından hoş karşılanmaz ve tavsiye edilmez.

Nazar Duası Yerine Ne Okunabilir? Nazara karşı nazar duasının yerine okunması tavsiye edilen, tecrübe edilmiş pek çok nazar duası bulunuyor. Nas Felak Suresi nazar değen kişiye iyi gelebilecek nazar duaları arasında yer alıyor. Fatiha, Bakara, İhlas Sureleri ve Ayetel Kürsi duası nazarın getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir. Nazar Duası Nasıl Ezberlenir? Nazarın olduğuna inanan ve etkilerinden korunmak ya da kurtulmak isteyen herkesin nazar dualarını ezberlemesi önemlidir. Başımıza ne zaman, nerede gelebileceğini bilemediğimiz nazar değme hadiselerine karşı koyabilecek nazar dualarını ezberlemenin yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz: Ezberleyeceğimiz nazar duasını önce yavaş yavaş ve anlayarak okumamız çok önemli. Bütünlüğünü kavrayabildiğimiz bir duanın aklımızda kalması çok daha kolay olabilir.

Duayı kelime kelime ezberlemek de oldukça faydalı bir yöntemdir. Duanın ilk kelimesini ezberledikten sonra ikinci kelimeyi ezberleyip ikisini birleştirebilir, diğer kelimeleri de aynı yöntemle ezberleyebiliriz.

Sürekli tekrar ettiğimiz duaları daha kolay ezberleriz. Gün içerisinde aklımıza her geldiğinde tekrar ederek nazar duasının aklımızda kalmasını sağlayabiliriz.