Nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu - En etkili nazar duası

Nazar duası Arapça yazılışı ve okunuşunu bilmek her Müslüman için oldukça önemlidir. Bu kıymetli duaları öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Nazar mutsuz olmamıza, sağlığımızın bozulmasına, mülk hasarına hatta Peygamber Efendimizin belirttiği gibi can kaybına dahi neden olabilir. Bu nedenle nazardan kendimizi mutlaka korumamız gerekir. Nazarın belirtilerinin neredeyse tamamı yaşam kalitemizin düşmesine neden olur. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve sahip olduğumuz şeyleri nazara karşı korumanın en kolay yolu nazar dualarıdır. Sizleri daha çok bilgilendirmek üzere hazırladığımız yazımızda en etkili Nazar duası, Nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.

Yüz sararması ve terleme

Sürekli halsizlik ve kendini bitkin hissetme

İştahsızlık

Unutkanlık

Sebepsiz korku hissi

Üzerinde ağırlık hissetme

Vücutta uyuşma

Ağlama isteği ve ağlama arzusu

Hüzün duygusu

Kötü şeylerin olacağı hissi

Göz yaşarması

Aksi davranışlar ve huzursuzluk hali

Baş ağrısı ve baş dönmesi

İç daralması ve dışarı çıkma arzusu

Yediklerinden tat almama hali

Nazar Duası Hangi Surede Yer Alır?

Öncelikle nazara karşı okunacak dua sayısının oldukça fazla olduğunu belirtelim. Ancak nazarın Kuranı Kerim’de olduğunu savunan birçok İslam alimi Kalem Suresinin 51. ve 52. ayetlerindeki ifadelerin nazarın varlığıyla ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, Kalem Suresi’nin en etkili nazar duası olduğunu söyleyebiliriz.

Nazar Duası Ne Zaman Okunur?

Nazara karşı etkili olan duaları her an, her istediğinizde okuyabilirsiniz. Kendinizde ya da yakınlarınızda nazar belirtilerinden herhangi birini gördüğünüzde bu kötü etkilerin sonlanması için vakit kaybetmeden nazar dualarını okumanız alimlerce tavsiye edilir.

Şunu da unutmamak gerekir ki insana en sevdiklerinin dahi nazarı değebilir. Bu insanlar en yakınımızda hatta ailemizin içerisinde bile olabilir. Bu nedenle sık sık aileye nazar duası okumalı ve onların da bizim için bu duaları okumasını isteyebiliriz.