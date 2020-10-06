Nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu - En etkili nazar duası

Nazar mutsuz olmamıza, sağlığımızın bozulmasına, mülk hasarına hatta Peygamber Efendimizin belirttiği gibi can kaybına dahi neden olabilir. Bu nedenle nazardan kendimizi mutlaka korumamız gerekir. Nazarın belirtilerinin neredeyse tamamı yaşam kalitemizin düşmesine neden olur. Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve sahip olduğumuz şeyleri nazara karşı korumanın en kolay yolu nazar dualarıdır. Sizleri daha çok bilgilendirmek üzere hazırladığımız yazımızda en etkili Nazar duası, Nazar duası Arapça ve Türkçe okunuşu hakkında da bilgi sahibi olacaksınız.
Nazar duası Arapça yazılışı ve okunuşunu bilmek her Müslüman için oldukça önemlidir. Bu kıymetli duaları öğrenmenizi tavsiye ederiz.
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/06/13/nazar-duasi-arapca-okunusu-ve-turkce-anlami-peygamber-efendimiz-hz-muhammedin-okudugu-nazar-duasi
Sebepsiz yere kendimizi kötü ya da halsiz hissettiğimizde, bir yakınımızı dalgın ve durgun gördüğümüzde aklımıza gelen ilk sorulardan biri “Acaba nazar mı değdi?” olur. Buna karşın hemen nazar duası okumamız gerektiğini düşünürüz. Nazar duası Türkçe anlamı bakımından da oldukça önemlidir. Dertlerimize deva olması için okuduğumuz Nazar duasının anlamını bilmek en az dua okumak kadar önemlidir.
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/06/13/nazar-duasi-arapca-okunusu-ve-turkce-anlami-peygamber-efendimiz-hz-muhammedin-okudugu-nazar-duasi
Nazar değmesi kişide birçok olumsuz etkiler görülmesine neden olur. Kişinin işlerinin kötüye gitmesinden tutun da sağlığının bozulmasına kadar pek çok kötü duruma sebebiyet verebilir. Peygamber Efendimiz de nazar konusuna ayrı bir önem vermiştir. Hadis kaynaklarına göre “Nazar deveyi hendeğe, insanı da mezara götürür.” diyen Peygamber Efendimizin nazar konusuna bakış açısı apaçık görülmektedir.
Nazar duası okunuşu, vücutta nazarın getirdiği sıkıntılı, huzursuz, mutsuz ve olumsuz durumların ortadan kalkmasını sağlar.
Nazar değebileceğinden şüphelendiğimiz anlarda hemen dua okumak nazarın önüne geçebilir ve sıkıntı yaşamamızı engelleyebilir.
Sebepsiz yere duyulan keyifsizlik, ümitsizlik ve korku hissini kontrol altına almamıza yardımcı olur.
Kem gözler nedeniyle kapanan kısmetin açılmasını ve rızkın artmasını sağlar.
Nazarın en çok etkilediği yönlerden biri de mal ve mülkün zarar görmesidir. Nazar duası mal ve mülk üzerinden kaza ve belaları uzaklaştırır.
Kuşkusuz Peygamber efendimize dua etmek de bizi kötü duygulardan ve şerden uzaklaştıracaktır. Hz. Muhammed’e güzel dualar ulaştırmanın en etkili yöntemlerinden biri de Ezan duası okumaktır. Ezan duası Allah’ın peygamberimize vadettiği makama onu ulaştırması için söylenen çok anlamlı bir duadır.
Arapça kökenli bir kelime olan nazar bakış, bakma, göz atma anlamlarına gelir. Nazarın insanların ve cansız varlıkların başına kötü olaylar gelmesine sebep olduğuna inanılır. Nazardan en çok çocukların ve hamile kadınların etkilendiği düşünülür. Hatta yeni doğan bebekler için Nazar duası okumanın bir gelenek haline geldiği söylenebilir. Nazar öyle etkilidir ki insanın malına zarar vereceği gibi hasta edebilir hatta ölümüne bile neden olabilir. Bilerek ve isteyerek nazar değdiren kötü niyetli, açgözlü ve kıskanç insanların cezalarının cehennem olduğunu Rahman Suresi bize açıkça göstermektedir.
Bazıları, karşısındakinin enerjisini bakışlarıyla dahi etkileyebilir. Sadece insanların değil cinlerin de nazar değdirdiğine inanılır. Nazar değmesine karşı önlem alabilmek için pek tabi nazarın belirtileri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. İşte nazarın insanlar üzerindeki belirtileri:
Yüz sararması ve terleme
Sürekli halsizlik ve kendini bitkin hissetme
İştahsızlık
Unutkanlık
Sebepsiz korku hissi
Üzerinde ağırlık hissetme
Vücutta uyuşma
Ağlama isteği ve ağlama arzusu
Hüzün duygusu
Kötü şeylerin olacağı hissi
Göz yaşarması
Aksi davranışlar ve huzursuzluk hali
Baş ağrısı ve baş dönmesi
İç daralması ve dışarı çıkma arzusu
Öncelikle nazara karşı okunacak dua sayısının oldukça fazla olduğunu belirtelim. Ancak nazarın Kuranı Kerim’de olduğunu savunan birçok İslam alimi Kalem Suresinin 51. ve 52. ayetlerindeki ifadelerin nazarın varlığıyla ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple, Kalem Suresi’nin en etkili nazar duası olduğunu söyleyebiliriz.
Nazara karşı etkili olan duaları her an, her istediğinizde okuyabilirsiniz. Kendinizde ya da yakınlarınızda nazar belirtilerinden herhangi birini gördüğünüzde bu kötü etkilerin sonlanması için vakit kaybetmeden nazar dualarını okumanız alimlerce tavsiye edilir.
Şunu da unutmamak gerekir ki insana en sevdiklerinin dahi nazarı değebilir. Bu insanlar en yakınımızda hatta ailemizin içerisinde bile olabilir. Bu nedenle sık sık aileye nazar duası okumalı ve onların da bizim için bu duaları okumasını isteyebiliriz.
Nazar duası okumak daha huzurlu olmamızı sağlar. Sağlığımızı korumamıza, huzursuzluk hissinden kurtulmamıza ve keyifsizliğimizin sona ermesine nazar duası yardımcı olabilir. Nazar değen kişiye okunacak dua ile nazarın tüm etkisi ortadan kaldırılabilir.
Kuranı Kerim’de nazar ayeti olarak bilinen Kalem Suresi’nin alimlerce nazardan koruduğu söylenir. En etkili nazardan korunma duası olan bu sure, Nazar Suresi olarak da bilinir. Kalem Suresi’nin 51.ve 52. ayetleri nazarın getirdiği olumsuz etkilerin ortadan kalkmasında çok büyük bir öneme sahiptir.
Nazardan korunmanın etkili diğer yöntemi ise gündelik hayatımıza dilimizden Maşallah ve Barekallah kelimelerini düşürmemek olacaktır.
Nazar duası nasıl okunur, diye merak edenleriniz varsa hemen söyleyelim: Ezbere okuduğumuz bütün duaları abdestsiz bir şekilde dilediğimiz gibi okuyabiliriz. Yani abdest almadan nazar duasını ezbere okuyacağımız gibi eğer Kuranı Kerim’den nazar duasını okuyacaksak abdest alarak okumamız gerekecektir. Çünkü abdestsiz bir şekilde Kuranı Kerim okumak bilindiği gibi alimler tarafından hoş karşılanmaz ve tavsiye edilmez.
Nazara karşı nazar duasının yerine okunması tavsiye edilen, tecrübe edilmiş pek çok nazar duası bulunuyor. Nas Felak Suresi nazar değen kişiye iyi gelebilecek nazar duaları arasında yer alıyor. Fatiha, Bakara, İhlas Sureleri ve Ayetel Kürsi duası nazarın getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir.
Nazarın olduğuna inanan ve etkilerinden korunmak ya da kurtulmak isteyen herkesin nazar dualarını ezberlemesi önemlidir. Başımıza ne zaman, nerede gelebileceğini bilemediğimiz nazar değme hadiselerine karşı koyabilecek nazar dualarını ezberlemenin yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:
Ezberleyeceğimiz nazar duasını önce yavaş yavaş ve anlayarak okumamız çok önemli. Bütünlüğünü kavrayabildiğimiz bir duanın aklımızda kalması çok daha kolay olabilir.
Duayı kelime kelime ezberlemek de oldukça faydalı bir yöntemdir. Duanın ilk kelimesini ezberledikten sonra ikinci kelimeyi ezberleyip ikisini birleştirebilir, diğer kelimeleri de aynı yöntemle ezberleyebiliriz.
Sürekli tekrar ettiğimiz duaları daha kolay ezberleriz. Gün içerisinde aklımıza her geldiğinde tekrar ederek nazar duasının aklımızda kalmasını sağlayabiliriz.
Dua ezberlemenin bir diğer yöntemi de dinlemektir. Ezberlemek istediğimiz nazar duasını sessiz bir ortamda tekrar tekrar dinleyerek de duayı ezberleyebilirsiniz.
Peygamber Efendimiz nazardan Allah'a sığınılması gerektiğini çünkü göz değmesinin hak olduğunu belirtmiştir. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimizin iki torunu Hasan ve Hüseyin'i nazara karşı korumak adına Nazar duası okuduğu belirtilir. Yüzü sararan biri için; “Bu kişide nazar var, kendisi için dua ediniz.” demiştir. Yine İslami kaynaklara göre Peygamber Efendimizin ashabına Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Surelerini okumalarını tavsiye etmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin yatarken nazara karşı Felak ve Nas surelerini okuduğu da biliniyor. Dualar dışında da bir hadiste Peygamberimizin başından geçen bir olay şöyle anlatılmıştır: Peygamber Efendimiz arkadaşına nazar değdirip hastalanmasına neden olan bir kişiye abdest aldırır. Abdest aldığı suyu bir kapta toplayarak aldığı nazardan dolayı rahatsızlanan kişinin üzerine döker ve kişi rahatsızlığından kurtulur.
Görüldüğü üzere nazar vardır ve nazar için mutlaka önlem almak gerekir. Unutulmamalı ki dua etmek nazar için alınabilecek en etkili önlemlerin başında gelir.
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